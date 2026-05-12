L’eredità prende il posto di Affari Tuoi, Marco Liorni andrà in onda in access dal 20 luglio

L’Eredità resta in onda anche d’estate e cambia fascia: dal 20 luglio Marco Liorni prende il posto di Affari Tuoi e Stefano De Martino nell’access prime time di Rai1.

Novità nel palinsesto estivo di Rai1. Durante la puntata de L'Eredità andata in onda questa sera, Marco Liorni ha annunciato che il quiz continuerà anche durante l’estate, cosa che finora non era mai accaduta. Il programma però cambierà fascia oraria e andrà in onda nella prestigiosa fascia dell'access prime time, subito dopo il telegiornale, in quello che è lo spazio tv più seguito dalla giornata.

Dal 20 luglio, infatti, il game show prenderà il posto di Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino si fermerà sabato 18 luglio e da quel momento sarà Liorni ad accompagnare il pubblico nell’orario più seguito della serata per tutta l’estate.

Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore nel corso della puntata del quiz andata in onda questa sera: “Quest’estate, se vorrete, l’Eredità sarà con noi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà Affari Tuoi con Stefano De Martino, andremo in onda al loro posto. Quindi dalla metà di luglio fino ai primi giorni di settembre”. Liorni ha anche spiegato che il programma subirà qualche modifica nella versione estiva, senza però entrare nei dettagli dei cambiamenti pensati per il format. Si tratterebbe di una serie di sorprese con una costante: la ghigliottina resterà al suo posto.

Sono previste diverse novità per l'estate anche sul fronte Mediaset. A sfidare Liorni in access sarà Max Giusti che sarà al timone della nuova edizione di The Wall, altro titolo storico di Canale5 fino a qualche anno fa condotto da Gerry Scotti. Quello che comincerà tra poche settimane sarà il primo periodo di pausa dai due programmi di punta dell'access prime time che si sono sfidati a colpi di serratissimi testa a testa durati quasi un anno. La sfida tra L'Eredità e The Wall, invece, è un inedito che servirà a testare nuovi titoli in vista della prossima stagione del preserale.