Ascolti tv 8 maggio: vince Milleunacover Sanremo (13.4%), bene Ore 14 Sera (9.6%) e Grande Fratello Vip (16.2%)

Gli ascolti tv di venerdì 8 maggio. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e infine su Rai2 Ore 14 Sera sul caso Garlasco.

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Nella serata di venerdì 8 maggio, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico programmi di approfondimento, fiction, film e intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, mentre su Rai2 per seguire gli aggiornamenti legati al delitto di Garlasco, è tornato Ore 14 Sera. Infine su Canale 5, spazio al secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Nell'access prime time, come sempre, continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La sfida tra Milleunacover Sanremo, Ore 14 Sera e il Grande Fratello Vip

La prima serata di venerdì 8 maggio è stata piuttosto variegata in fatto di proposte televisive. Su Rai1, infatti, spazio alla musica con Milleunacover Sanremo, altro show legato al Festival della canzone italiana condotto ovviamente da Carlo Conti, che però non entusiasma il pubblico arrivando a 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5, invece, continua il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi che, ormai, è sempre più vicino alla chiusura di stagione e interessa 1.892.000 spettatori con uno share del 16.2%. Infine, per chi fosse interessato a seguire gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco, è tornato Milo Infante con Ore 14 Sera che, di fatto, ha cambiato collocazione nel palinsesto per il Giro d'Italia. La trasmissione è arrivata a 1.193.000 spettatori con il al 9.6% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 The Amazing Spider-Man è stata la scelta di 961.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 The Old Oak è stato visto da 608.000 spettatori e il 3.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado registra 1.129.000 spettatori col 9% di share. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 739.000 spettatori e il 5.3% di share. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia sono stati visti da 270.000 spettatori col 1.4% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza segna 1.002.000 spettatori con il 5.7% di share.

L'access prime time diviso tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, come sempre, la sfida nell'access prime time con Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5, anche se ormai i due game show viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Lo show di Stefano De Martino è seguito da 4.464.000 spettatori con uno share del 23.3%, mentre quello di Gerry Scotti 4.425.000 spettatori pari al 23% di share.