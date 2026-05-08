Ascolti tv 7 maggio: chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit e Le Iene

Gli ascolti tv di giovedì 7 maggio. Chi ha vinto lo scontro tra la prima puntata della serie Buonvino su Rai1 e il nuovo episodio della soap Forbidden Fruit su Canale5. Su Italia 1, Le Iene con il delitto di Garlasco: in onda l’intervista ad Alberto Stasi, dopo la chiusura delle indagini e l’accusa di omicidio volontario nei confronti di Andrea Sempio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti tv di giovedì 7 maggio. Il palinsesto televisivo ha offerto agli spettatori programmi di approfondimento, serie televisive e intrattenimento. Su Rai 1 è stata trasmessa la prima puntata della serie Buonvino; su Canale 5 il nuovo episodio della soap Forbidden Fruit. Su Italia 1, Le Iene con il delitto di Garlasco: in onda l'intervista ad Alberto Stasi, dopo la chiusura delle indagini e l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Andrea Sempio.

Chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit e Le Iene

In prima serata, Rai1 ha trasmesso il primo episodio della serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese, che è stato seguito da X spettatori con il % di share. Su Canale5, invece, a seguire Forbidden Fruit sono stati X spettatori con il % di share. Su Italia 1, spazio al delitto di Garlasco con Le Iene che hanno trasmesso la loro intervista integrale ad Alberto Stasi: i dati riportano X spettatori e uno share del %.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota

In access prime time, il consueto appuntamento tra i due programmi più seguiti della tv. Su Canale 5, La ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da X spettatori con uno share del %. Su Rai 1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha tenuto incollati davanti allo schermo X spettatori con il % di share.

Le altre reti generaliste

Vediamo adesso che cos’è accaduto con i programmi andati in onda sulle altre reti della televisione generalista. Su Rai2 Ore14 Sera con Milo Infante è stato seguito da X spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari ha intrattenuto X spettatori con uno share pari al %. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha intrattenuto X spettatori con il % di share. Su La7 Piazzapulita è stato visto da X spettatori con il % di share. Su Tv8 Quantum of Solace ha interessato X spettatori con il % di share. Sul Nove Comedy match è stato seguito da X spettatori con il % di share.