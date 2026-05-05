Gerry Scotti e Stefano De Martino si fermano il 27 giugno: l’estate è sfida tra Max Giusti e Marco Liorni

Scotti e De Martino si fermano il 27 giugno. In estate Canale 5 punta su The Wall con Max Giusti, Rai 1 risponde con L’Eredità Estate e Marco Liorni. La sfida dei game show non si ferma mai.

Gerry Scotti contro Stefano De Martino è stata la sfida eterna dell'access prime time, per quanto riguarda questa stagione. Ma quando finisce? La data c'è, ed è scritta nei listini. Mediaset Publitalia ha fissato al 27 giugno il termine della stagione primaverile: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti chiude i battenti. Da Rai1, è noto che anche Stefano De Martino si fermerà in quella data. La puntata finale di Affari Tuoi è prevista proprio per il 27 giugno. Entrambi i programmi si prendono una pausa dopo mesi di testa a testa ininterrotto. L'access prime time non resta però sguarnito: cambia volto, non cambia la sua vocazione.

La scelta di fermarsi ha una logica precisa: preservare il format dall'usura. Un programma che macina puntate da mesi rischia l'effetto saturazione. Nel caso della Ruota, Gerry Scotti e Samira Lui sono in onda addirittura da 14 luglio 2025, senza sosta. E allora, meglio lasciare il pubblico con il desiderio di rivederla, piuttosto che esaurirne la pazienza nelle sere d'estate.

The Wall con Max Giusti: il testimone dell'estate

Dall'estate in poi, la fascia dell'access prime time passerà a uno dei volti "nuovi" di Mediaset, una delle acquisizioni più importanti della passata stagione. Parliamo di The Wall, che torna in una versione rinnovata con Max Giusti alla conduzione. Toccherà al comico romano, reduce da stagioni brillantissime accanto alla GialappaShow, rilanciarsi nella fascia lasciata temporaneamente da Gerry Scotti. Per Giusti, un esame importantissimo.

Liorni contro Giusti: la nuova sfida dell'estate 2026

Dall'altra parte, anche Affari Tuoi si fermerà. Stefano De Martino ha bisogno di respiro dopo una stagione logorante, e Rai 1 lo sa bene. La prossima stagione, infatti, è un all-in: Stefano dovrà condurre anche il Festival di Sanremo 2027. Al suo posto ci sarà Marco Liorni con L'Eredità Estate, il format partirà subito dopo il Tg1 delle 20. L'estate 2026 sarà un duello tra game show, come per tutto il resto dell'anno, ma con due protagonisti (e due giochi) completamente differenti

Per entrambe le reti si tratta di una soluzione di continuità con la stagione principale, ma anche di un test: capire quanto il pubblico estivo sia fedele al genere, capire anche se i volti "di riserva" possono tenere testa ai titolari. Sarà una sfida che dirà molto sulle gerarchie, sulle carriere e suoi programmi della prossima stagione.