Ascolti tv 27 aprile: vince La buona stella (17.3%), I Cesaroni calano ancora (15.2%)

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Il lunedì televisivo del 27 aprile ha visto rinnovarsi il testa a testa tra le grandi fiction delle ammiraglie. Rai1 ha puntato sulle vicende de La buona stella con Francesco Arca, mentre Canale5 ha risposto con il nuovo capitolo de I Cesaroni – Il ritorno, la serie guidata da Claudio Amendola. Per quanto riguarda l’access prime time, continua la sfida tra Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La buona stella batte I Cesaroni

Vince La buona stella su Rai 1. Il nuovo appuntamento con la fiction che vede protagonisti Francesco Arca e Miriam Dalmazio ha conquistato 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5, il ritorno della famiglia Garbatella con I Cesaroni ha registrato 2.140.000 spettatori con uno share del 15.2%, segnando un calo ulteriore rispetto ai dati della scorsa settimana (quando aveva raccolto 2.301.000 spettatori con il 16.9%). Su Fanpage.it, oggi potete leggere l'intervista a Ludovico Fremont, lo storico Walter della serie.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Nella fascia che precede la prima serata, la competizione tra i quiz è sempre accesa. Rai1 ha proposto la consueta partita di Affari Tuoi: il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha ottenuto 4.874.000 spettatori (23.4%) dalle 20:48 alle 21:43. Ad avere la meglio è per Canale5 con La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui: ha risposto con 5.027.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:50 alle 21:48.

L'andamento delle altre reti generaliste

Diamo uno sguardo alle restanti proposte televisive. Su Rai2, il game show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato, ha intrattenuto 714.000 spettatori pari al 4.8%. Rai3 con l'approfondimento di Newsroom, curato da Monica Maggioni, ha segnato 540.000 spettatori (3.9%). Italia1 ha invece proposto il film d'azione 97 Minutes.

Per quanto riguarda i talk e gli show: Nicola Porro con il suo Quarta Repubblica su Rete4 ha trattato l’attentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le polemiche in Italia dopo i cortei del 25 aprile. Su La7, La torre di Babele ha ottenuto 1.024.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8, la comicità del Gialappa Show ha divertito 753.000 spettatori (5.4%), mentre sul Nove l’appuntamento con Little Big Italy ha raccolto l'interesse di 584.000 spettatori con il 3.5%.