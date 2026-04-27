Affari tuoi di stasera, Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euro

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La puntata di Affari tuoi di stasera, lunedì 27 aprile. Ha giocato Diego Lomio dalla Basilicata con il pacco numero 7. Diego è originario di Melfi e nella vita è un addetto alla qualità e processo nel settore automotive. Inoltre, ha una grande passione per i tatuaggi: "È tatuato dalla testa ai piedi", ha spiegato Stefano De Martino. Ha un polpaccio dedicato a Monica Bellucci nei panni di Malena. Diego ha svelato il suo sogno: "Vorrei aprire uno studio tutto mio, sono abilitato alla professione del tatuatore". Il conduttore ha fatto sapere di avere fatto un patto con lui: "Abbiamo fatto una scommessa, se vince 300mila euro mi faccio tatuare la scritta Affari tuoi da lui". Diego si è fatto accompagnare dalla moglie Miriam, che ha 29 anni e lavora in un'azienda di acque minerali. Stanno insieme da sei anni e sono sposati da settembre 2025. Vediamo come è andata la partita.

La partita di Diego ad Affari tuoi del 27 aprile

Non appena la partita è iniziata, Diego ha pescato i 30mila euro, il pacco nero da 100mila euro e 75mila euro. Il Dottore è partito da un'offerta da 35mila euro. Il concorrente ha rifiutato. Poi, ha pescato il pacco da 20mila euro. A questo punto il Dottore ha offerto il cambio, ma Diego ha preferito tenere il pacco numero 7. La situazione è cambiata con l'uscita di scena di 100mila euro e 200mila euro. L'offerta del Dottore è calata a 21mila euro. Il concorrente ha deciso di rifiutare anche questa offerta, ma ha pescato i 300mila euro. Così, è decaduto anche il patto con Stefano De Martino, che ha commentato: "Niente tatuaggio, sarà contenta mia madre".

Il finale a sorpresa, Diego vince 50mila euro

Il Dottore ha offerto il cambio e stavolta Diego ha lasciato andare il pacco 7, che conteneva solo 1 euro, per il pacco numero 3. Subito dopo sono usciti di scena i 10mila euro e i 15mila euro. Ultimo pacco rosso rimasto: 50mila euro. L'offerta del Dottore è precipitata a 9mila euro. Diego ha rifiutato senza pensarci. Subito dopo ha pescato l'invenzione di Herbert Ballerina. È arrivato alla fase finale con zero euro e 50mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Diego e Miriam hanno deciso di tenere il pacco 3. Ottima scelta, nel pacco c'erano 50mila euro.