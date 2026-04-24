Ad Affari Tuoi la partita di Francesca non decolla e accetta l’offerta del Dottore: nel pacco aveva 15mila euro

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Protagonista della puntata di venerdì 24 aprile di Affari Tuoi è Francesca da Udine in Friuli Venezia Giulia, specialista in pediatria e pronta per andare al matrimonio della sua migliore amica in India. Ad accompagnarla c'è la madre Lina. Il valore di Gennarino stasera è di 6mila euro, da conquistare entro i primi sei tiri.

La partita di Francesca dal Friuli Venezia Giulia

La partita inizia con i consueti sei tiri e si aprono i pacchi da 20mila, 10mila, 75mila, 50 e 15mila, l'ultimo pacco che apre è il numero 13 e Francesca spiega: "Non ho numeri a cui sono legata, però c'è il 13 che mi ricorda mio padre, che purtroppo non c'è più e penso di chiamarlo", Stefano quindi interviene dopo aver sbirciato: "Ma io come ve lo devo dire? Quando ci sono dei numeri che vi sentite teneteveli". Nel pacco, infatti, c'erano 300mila euro. La chiamata del Dottore arriva e la proposta è di 20mila euro che però la pacchista rifiuta. Il pacco che apre porta via 50mila euro. Herbert quindi, decide di immolarsi: "Ma volete toccarmi?" perché la partita non sta proseguendo molto bene. La toccata, in effetti, aiuta e trovano un pacco blu. Trovano, poi, il pacco Ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi.

Arriva la chiamata del Dottore che chiede a Francesca e sua madre se offerta o cambio, le due puntano nuovamente all'offerta e ricevono un assegno di 20mila euro, che però rifiutano. Si aprono i pacchi da 30mila, zero euro, 100mila euro. Il Dottore chiama e propone 10mila euro, ma rifiutano, devono perciò tirare 4 volte. Si aprono i pacchi da 10 euro, l'invenzione di Herbert, ovvero la Carbonara elettronica, 20 euro e infine 200 euro. Nuova chiamata del Dottore che propone 20mila euro, ma ancora una volta viene rifiutata l'offerta e nell'aprire il pacco va via un euro.

Il finale della partita

Restano in gioco il Pacco Nero, Gennarino e 200mila euro. Il Dottore chiede a Francesca e sua madre di proporgli una cifra e loro chiedono 60mila euro, ma la contro proposta è di 30mila euro. Ma continuano a rifiutare e nel pacco che aprono c'è Gennarino. Ora Francesca si trova tra il Pacco Nero e i 200mila euro. Il Dottore offre 50mila, ma Francesca riflette sul da farsi. Valuta tutte le opzioni e alla fine accettano.