Ad Affari Tuoi Tommaso e Lisa accettano 33mila euro: “Non possiamo tornare a mani vuote, servono per il mutuo”

Tommaso dalla Toscana è stato protagonista della puntata del 25 aprile di Affari Tuoi, dove ha giocato insieme alla compagna Lisa. Il concorrente ha cambiato due volte il pacco e alla fine decide di accettare l’offerta di 33mila euro: “Non voglio tornare a casa a mani vuote, ci danno una mano per il mutuo”.

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Tommaso è il concorrente della puntata di Affari Tuoi del 15 marzo. Viene da Cortona (Arezzo), ha 28 anni e lavora come impiegato in una impresa di trasporti pubblici. Nel programma condotto da Stefano De Martino gioca con il pacco numero 6. Ad accompagnarlo la compagna Lisa.

La partita di Tommaso ad Affari Tuoi

Tommaso, detto Tommasino dallo studio, inizia la partita con i primi sei tiri, dove elimina solamente due pacchi rossi (30mila e 200mila euro) e ben 4 blu, tra i quali la ballerina Martina Miliddi e 0 euro. Il Dottore arriva con la prima chiamata e propone al concorrente il primo assegno da 30mila euro, che viene subito rifiutato per la voglia di continuare la partita. La fortuna non sembra essere del tutto dalla parte del 28enne, che sceglie altri due pacchi rossi, 20mila euro e quello nero, dal valore di 300mila euro. Tommaso accetta poi il cambio del Dottore e lascia il suo pacco numero 6 per il 10. In quello di prima c'erano 15mila euro.

Dopo un tiro fortunato in cui ha trovato l'invenzione di Herbert Ballerina, la radice quadrata, Tommaso elimina dal finale anche 75mila e 30mila euro. Nonostante l'andamento imprevedibile e non sempre positivo della partita, sceglie di continuare rifiutando ancora una volta 30mila euro del Dottore.

Il finale della partita di Tommaso del 25 aprile: quanti soldi ha vinto

Rifiutato il secondo cambio del Dottore, la partita si avvia verso il finale con 3 pacchi blu e 3 rossi. La cifra più alta che Tommaso può vincere sono 100mila euro, dal momento che con l'ultimo tiro ha eliminato i 300mila. La fortuna torna a essere dalla sua parte: via 2 pacchi blu mentre i 3 rossi continuano a resistere. E di fronte all‘offerta di 20mila euro del Dottore, Tommaso prende una decisione: "Io e Lisa stiamo per fare casa, ci darebbe una bella mano in fatto di mutuo, ma rifiuto l'offerta e vado avanti".

Ormai a un passo dalla fine, il concorrente accetta un secondo cambia: lascia il suo 10 per il numero 20. Nel suo di prima c'erano 10mila euro. L'offerta finale è di 33mila euro: da una parte 10 euro e dell'altra 100mila. Tommaso decide di non rischiare e accetta l'assegno: "Mi dispiacerebbe tornare a casa senza niente, nonostante la bellissima esperienza. Sono contento uguale". Ha fatto bene? Nel suo pacco finale c'erano solamente 10 euro.