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Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della settima puntata

La cronaca minuto per minuto della settima puntata del Serale di Amici 2026.

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2 Maggio 2026 18:00
Ultimo agg. 18:12
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Quale sarà l’allievo eliminato nel corso della settima puntata di Amici? La diretta minuto per minuto del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi il 2 maggio a partire dalle 21.30 su Canale5.  Due le eliminazioni previste. A giudicare le esibizioni degli allievi in corso per la vittoria ritroveremo la giuria formata da Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio. Ospiti della puntata le cantanti Gaia e Sarah Toscano, mentre nel ruolo di ospite comico torna Carlo Amleto. Ospiti del momento gioco condotto da Alessandro Cattelan saranno Marco Bocci e Giulia Michelini.

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Amici di Maria De Filippi 2025/2026
18:10

Chi sarà eliminato stasera

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A rischiare l’eliminazione nella puntata di Amici in onda su Canale5 sabato 2 maggio saranno due allievi, scelti nel minigruppo composto da Gard, Lorenzo e Riccardo che sono risultati essere gli allievi finiti al ballottaggio. Sarà Maria De Filippi a comunicare loro chi dovrà abbandonare la scuola a un passo dalla finalissima. A qualificarsi già per la semifinale, invece, saranno Elena, Angie, Alessio, Emiliano, Nicola.

A cura di Stefania Rocco
18:00

La settima puntata del Serale di Amici: le anticipazioni

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Questa sera va in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 30 aprile. Sono otto in totale gli allievi rimasti in gara: Angie, Elena, Gard, Lorenzo e Riccardo per il canto e Alessio, Emiliano e Nicola per il ballo. A giudicare le esibizioni degli allievi in gara tornano Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida Tv, a rischiare l’eliminazione nel corso della puntata in onda questa sera saranno due allievi e a finire al ballottaggio finale sono stati Gard, Lorenzo e Riccardo. Sarà la conduttrice Maria D eFilippi a comunicare loro i nomi degli eliminati subito dopo la fine della registrazione e il rientro in casetta. Due le ospiti musicali della serata: si tratta in entrambi i casi di due ex allieve del talent, Gaia e Sarah Toscano. L’intrattenimento è invece appaltato a Carlo Amleto che torna a esibirsi. Protagonisti del gioco Password, lo spazio condotto da Alessandro Cattelan, saranno Giulia Michelini e Marco Bocci.

A cura di Stefania Rocco
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