Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della settima puntata

Questa sera va in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 30 aprile. Sono otto in totale gli allievi rimasti in gara: Angie, Elena, Gard, Lorenzo e Riccardo per il canto e Alessio, Emiliano e Nicola per il ballo. A giudicare le esibizioni degli allievi in gara tornano Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida Tv, a rischiare l’eliminazione nel corso della puntata in onda questa sera saranno due allievi e a finire al ballottaggio finale sono stati Gard, Lorenzo e Riccardo. Sarà la conduttrice Maria D eFilippi a comunicare loro i nomi degli eliminati subito dopo la fine della registrazione e il rientro in casetta. Due le ospiti musicali della serata: si tratta in entrambi i casi di due ex allieve del talent, Gaia e Sarah Toscano. L’intrattenimento è invece appaltato a Carlo Amleto che torna a esibirsi. Protagonisti del gioco Password, lo spazio condotto da Alessandro Cattelan, saranno Giulia Michelini e Marco Bocci.