Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della settima puntata

Quale sarà l’allievo eliminato nel corso della settima puntata di Amici? La diretta minuto per minuto del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi il 2 maggio a partire dalle 21.30 su Canale5. Due le eliminazioni previste. A giudicare le esibizioni degli allievi in corso per la vittoria ritroveremo la giuria formata da Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio. Ospiti della puntata le cantanti Gaia e Sarah Toscano, mentre nel ruolo di ospite comico torna Carlo Amleto. Ospiti del momento gioco condotto da Alessandro Cattelan saranno Marco Bocci e Giulia Michelini.
Chi sarà eliminato stasera
A rischiare l’eliminazione nella puntata di Amici in onda su Canale5 sabato 2 maggio saranno due allievi, scelti nel minigruppo composto da Gard, Lorenzo e Riccardo che sono risultati essere gli allievi finiti al ballottaggio. Sarà Maria De Filippi a comunicare loro chi dovrà abbandonare la scuola a un passo dalla finalissima. A qualificarsi già per la semifinale, invece, saranno Elena, Angie, Alessio, Emiliano, Nicola.
La settima puntata del Serale di Amici: le anticipazioni
Questa sera va in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata giovedì 30 aprile. Sono otto in totale gli allievi rimasti in gara: Angie, Elena, Gard, Lorenzo e Riccardo per il canto e Alessio, Emiliano e Nicola per il ballo. A giudicare le esibizioni degli allievi in gara tornano Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio. Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida Tv, a rischiare l’eliminazione nel corso della puntata in onda questa sera saranno due allievi e a finire al ballottaggio finale sono stati Gard, Lorenzo e Riccardo. Sarà la conduttrice Maria D eFilippi a comunicare loro i nomi degli eliminati subito dopo la fine della registrazione e il rientro in casetta. Due le ospiti musicali della serata: si tratta in entrambi i casi di due ex allieve del talent, Gaia e Sarah Toscano. L’intrattenimento è invece appaltato a Carlo Amleto che torna a esibirsi. Protagonisti del gioco Password, lo spazio condotto da Alessandro Cattelan, saranno Giulia Michelini e Marco Bocci.