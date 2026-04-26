Amici 25, eliminato Alex: colpo di scena nella puntata del 25 aprile con Maria De Filippi che lascia lo studio

La sesta puntata del Serale di Amici 25, in onda il 25 aprile su Canale 5, si chiude con l’eliminazione di Alex, protagonista di un’uscita tutt’altro che lineare, arrivata al termine di una serata segnata da tensioni e decisioni insolite da parte della giuria. Il percorso del ballerino si complica fin dalla prima manche, quella a eliminazione diretta, che vede sfidarsi le squadre di Celentano-Zerbi e Cuccarini-Peparini. Dopo una serie di prove equilibrate, Alex finisce al ballottaggio insieme ad Angie. Da quel momento, però, la situazione si blocca.

Maria De Filippi lascia lo studio

A fermare tutto è la giudice Elena D’Amario, che ammette di non riuscire a esprimere un voto. “Non voglio lavarmene le mani”, spiega, chiedendo nuove prove e arrivando persino a ipotizzare l’astensione. Una posizione che porta a un momento inedito: Maria De Filippi lascia lo studio per confrontarsi con la produzione e valutare una soluzione alternativa. La decisione finale è un compromesso: l’eliminazione viene dichiarata provvisoria, con l’accordo unanime della giuria. A farne le spese è proprio Alex, che esce temporaneamente dal gioco, in attesa del verdetto definitivo.

La seconda manche e l'eliminazione di Alex

Nel frattempo, la gara prosegue. Nella seconda manche brillano Emanuel Lo e Pettinelli, con Alessio protagonista assoluto tra guanti di sfida e performance convincenti. A rischio eliminazione finisce Elena, mentre nella terza manche è Lorenzo a giocarsi il posto nel programma. Il destino di Alex si intreccia quindi con quello degli altri concorrenti arrivati al ballottaggio finale: Elena e Lorenzo. Ma è proprio il ballerino della prima manche a dover lasciare definitivamente la scuola. Un’uscita che arriva al termine di una serata movimentata, tra decisioni in bilico e un meccanismo che, ancora una volta, mette in evidenza quanto il Serale di Amici sia sempre più terreno di tensione tra giudici e professori, oltre che di competizione tra allievi. Prima di lasciare il programma, però, per Alex arriva anche una nota positiva: un’offerta di lavoro dagli Stati Uniti, segno che il suo percorso, al di là dell’eliminazione, potrebbe continuare lontano dalla scuola.

Leggi anche Ad Amici 25 la pazzia della prof Celentano, ruba un guanto di sfida e sceglie di penalizzare il suo allievo

Gli ospiti della puntata

La puntata, aperta con i festeggiamenti per il compleanno di Cristiano Malgioglio e arricchita dagli ospiti Alessandro Siani, Ermal Meta e Serena Brancale, si chiude così con un’eliminazione che lascia spazio a più di una riflessione. Non solo sul talento dei concorrenti, ma anche sulle dinamiche di giudizio che, sempre più spesso, diventano parte centrale del racconto.