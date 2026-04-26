Ad Amici 25 la pazzia della prof Celentano, ruba un guanto di sfida e sceglie di penalizzare il suo allievo

Nella sesta puntata del Serale di Amici 25, la prof Alessandra Celentano ha fatto una ‘mattata’, come lei stessa l’ha definita: ha rubato un guanto di sfida ad Emanuel Lo mettendo così in difficoltà il suo stesso allievo Emiliano. “Mi interessa far vedere la sua crescita”, ha spiegato.

Manca sempre meno alla finale di Amici 2025-2026 e Alessandra Celentano ha deciso di cambiare strategia per quanto riguarda la squadra e i suoi allievi. Nella sesta puntata del Serale la maestra ha fatto una "mattata", come lei stessa l'ha definita, decidendo di rubare un guanto di sfida ad Emanuel Lo e mettendo così in apparente svantaggio il suo allievo.

Nel corso della seconda manche, ancora una volta di fronte a una sfida tra Alessio ed Emiliano, la prof Celentano ha annunciato un cambio di direzione: "Mi piacerebbe accollarmi un guanto di Emanuel Lo". Questo ha significato che la prof, anziché mettere in evidenza le capacità del suo allievo Emiliano, ha preferito dargli qualche difficoltà in più rubando il guanto di Emanuel Lo. La sfida era una coreografia di hip hop, specialità di Alessio. "È una mattata, lo so, ma nel serale mi interessa far vedere alla giuria la crescita dei ragazzi. Sono anche molto generosa e voglio far vedere quando Emiliano sia più consapevole". "Pensi di vincerlo?", le ha chiesto Maria De Filippi. "So cosa rischio, ma al momento non mi interessa vincere", è stata la risposta.

I risultati della sfida hanno confermato la ‘pazzia' della prof celentano: i giudici hanno dato il punto ad Alessio perché hanno trovato migliore la sua esibizione. "Mi sembrava carino, visto che ho spesso l'opportunità di lanciare guanti", ha ribadito la prof Celentano a proposito della sua scelta, contenta di averla fatta e senza essere pentita per aver ‘regalato' un punto alla squadra avversaria. Emiliano è rimasto spiazzato dalla decisione della maestra, sopratutto pensando agli altri: "Mi spiace per i miei compagni".

Ma la scelta della maestra Celentano è stata davvero solo una ‘mattata' o è pura strategia? Con la sua scelta, gli Zerbi-Cele hanno portato la seconda manche a 1-1, forse credendo di potersi permettere di perdere un punto avendo altre sfide più forti da lanciare. Emiliano, nello stesso tempo, ha fatto una bella figura pur non avendo guadagnato il punto.