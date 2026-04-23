Serale Amici 25, anticipazioni sesta puntata 25 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudici

Sabato 25 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici 25. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.30 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria Amadeus, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario. Ecco chi è stato eliminato, quali saranno le sfide e gli ospiti attesi in studio. Le anticipazioni del sesto appuntamento, registrato giovedì 23 aprile, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Chi è stato eliminato: lo spoiler della sesta puntata

Stando alle anticipazioni della sesta puntata fornite da SuperguidaTv, il nome definitivo dell'eliminato verrà comunicato ai ragazzi e al pubblico solamente durante la puntata, perché l'annuncio avverrà in casetta. Al ballottaggio finale però ci sono Alex, Lorenzo ed Elena dopo le tre manche.

Le tre manche

La prima manche della sesta puntata del Serale di Amici 25 si apre con Zerbi-Celentano contro Peparini-Cuccarini. Inizialmente la sfida avrebbe dovuto concludersi con un'eliminazione diretta, ma visto che Elena D'Amario non riusciva a decidere, i giudici prendono la decisione di rimandare e l'eliminato è solo provvisorio. Zerbi-Cele contro Emanuel Lo e Pettinelli è invece la seconda manche: Nicola contro Alessio nel guanto di sfida voluto da Celentano e poi Emiliano contro Alessio una seconda volta. Per il momento non si hanno informazioni sulla terza manche.

Gli ospiti e la giuria

Anche nella sesta puntata del Serale la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio. Ospite musicali Serena Brancale con Delia ed Ermal Meta. Il momento comico sarà invece affidato ad Alessandro Siani e in studio saranno presenti anche Luca Laurenti e Luca Argentero, entrambi pronti a tornare per una "rivincita" nel gioco Password condotto da Alessandro Cattelan.