Ascolti TV ieri 18 aprile: il serale di Amici vince ma cala, Canzonissima al 17.9% di share

Ha vinto il serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5. Nonostante il calo rispetto alla settimana scorsa, Maria De Filippi ha battuto Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati Auditel.

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Gli ascolti TV di ieri sabato 18 aprile. Il palinsesto televisivo ha offerto la consueta sfida tra il serale di Amici di Maria De Filippi proposto da Canale5 e la trasmissione Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Canale5, invece, ha trasmesso il quiz La ruota della fortuna.

Amici vince la sfida con Canzonissima

Chi ha vinto tra Amici e Canzonissima. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata del serale di Amici. Kiara è stata eliminata dopo avere perso al ballottaggio contro Lorenzo e Riccardo. Il programma di Maria De Filippi ha vinto la gara degli ascolti con 3.009.000 spettatori e il 22.4% di share, ma cala rispetto alla settimana scorsa (3.248.000 spettatori con uno share del 23.1%). Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Canzonissima. Nel programma condotto da Milly Carlucci, anche l'emozionante racconto di Arisa. L'artista si è commossa parlando del rapporto con i suoi genitori. La trasmissione è stata seguita da 2.283.000 spettatori pari al 17.9% di share, registrando una lieve crescita rispetto alla settimana scorsa (2.206.000 spettatori pari al 17.4% di share).

La ruota della fortuna batte Affari tuoi

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi. Ha giocato Lisa dal Friuli Venezia Giulia. Il programma è stato seguito da 3.935.000 spettatori con il 22.4% di share. Ha vinto Canale5 che ha proposto il consueto appuntamento con La ruota della fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 4.075.000 spettatori con il 23% di share.

Gli ascolti TV delle reti generaliste: tutti i dati Auditel

Gli ascolti delle altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio alla serie tv The Rookie che ha registrato 613.000 spettatori pari al 3.8% di share. Rai3 ha proposto il film Il capo perfetto, che ha interessato 546.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Italia1 in onda Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Il film d'animazione ha interessato 748.000 spettatori con il 4.6% di share. Rete4 ha puntato sul cult Don Camillo e l'onorevole Peppone, che è stato seguito da 1.002.000 spettatori con il 6.5% di share. Tv8 ha trasmesso Alessandro Borghese 4 ristoranti, che ha registrato 329.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove, Accordi & disaccordi ha registrato 579.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7, In altre parole è stato seguito da 1.302.000 spettatori con il 7.4% di share.