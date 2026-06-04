Ascolti tv di ieri 3 giugno: stravince Italia-Lussemburgo (21.7%), buon risultato per Ticket to Paradise (14.7%)

Gli ascolti tv di mercoledì 3 giugno. Vince nettamente il match amichevole tra l’Italia e il Lussemburgo in onda su Rai 1, terminato con il successo della Nazionale per 1 a 0. Canale 5 ha risposto degnamente alla concorrenza puntando sulla commedia Ticket to Paradise, guidata dalla coppia composta da Julia Roberts e George Clooney.

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Il palinsesto televisivo di mercoledì 3 giugno ha riservato agli spettatori una vasta scelta tra i generi più disparati: a raccogliere la stragrande maggioranza dei telespettatori è Rai 1, con l'Italia che ha affrontato il Lussemburgo in un'amichevole, vincendo per 1-0. Dietro invece Canale 5 con il film Ticket to Paradise, con Julia Roberts e George Clooney. Nell'access prime time assente Affari Tuoi, mentre è stata trasmessa regolarmente una nuova puntata de La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri.

Italia-Lussemburgo vince contro Ticket to Paradise

A trascinare la rete ammiraglia della Rai al primo posto del podio Auditel è stata, come prevedibile, la passione per la Nazionale. Nonostante una serata dal clima ormai estivo, che inevitabilmente tende ad allontanare il pubblico dal piccolo schermo, l'appuntamento calcistico ha capitalizzato l'attenzione degli spettatori raccogliendo 3.995.000 di spettatori pari al 21.7% di share. Sul fronte Mediaset, la pellicola con la coppia Roberts-Clooney è riuscita comunque a difendersi, intercettando una fetta di pubblico alternativa al calcio: 2.053.000 spettatori con uno share del 14.7%.

La ruota della fortuna nell'Access Prime Time senza Affari Tuoi

La vera anomalia della serata si è registrata nella fascia dell'access prime time. A causa della variazione di palinsesto dovuta al calcio d'inizio anticipato della Nazionale, Rai1 non ha trasmesso la consueta puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. L'assenza del "gioco dei pacchi" ha spianato la strada a Canale 5. Gerry Scotti, al timone della nuova edizione de La ruota della fortuna, ha potuto capitalizzare l'attenzione del pubblico di quella fascia oraria senza il suo competitor diretto, intrattenendo ben 5.161.000 spettatori pari al 26.8%.

Le altre reti generaliste

Nelle altre reti generaliste è proseguita la normale programmazione del mercoledì sera. Su Rai3 Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? ha confermato il suo zoccolo duro di telespettatori, continuando a monitorare i principali casi di cronaca (1.477.000 spettatori e il 10.2%), mentre su Rai2 la sesta stagione di Mare Fuori ha registrato risultati non entusiasmanti anche per l'ultima puntata, con 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su La7 è andato in onda con buoni ascolti l'approfondimento culturale di Aldo Cazzullo con Una giornata particolare (1.251.000 spettatori e il 7.7%), mentre l'attualità politica ha trovato spazio su Rete4 con Realpolitik (506.000 spettatori pari al 4.4%).