Ascolti Tv 23 luglio, chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Battiti Live
Gli ascolti di giovedì 23 luglio, con una prima serata puramente estiva che si divide tra le repliche di Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai1 e l'appuntamento con il Tim Battiti Live su Canale 5, l'evento musicale condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ecco i risultati della prima serata e dell'access prime time, dove si accende l'interesse sul confronto tra le reti ammiraglie e in particolare tra La Ruota della Fortuna e l'edizione estiva de L'Eredità, l'esperimento di Rai1 con Marco Liorni per far rifiatare Affari Tuoi in quella fascia. Ecco i risultati di ascolti della serata.
Rai 1 ha trasmesso in prima serata gli episodi in replica della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero. Su Rai 2 è andato in onda Il commissario Rex, mentre su Rai3 appuntamento con Kilimangiaro Estate. Su Rete4 spazio all'approfondimento con Zona Bianca, mentre su Canale 5 è stato proposto ai telespettatori Tim Battiti Live. Su Italia 1 in prima serata è andato in onda Chicago Med, mentre La7 ha proposto l'appuntamento lungo con In onda, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Su Tv ( spazio a Operation Fortune, mentre sul Nove è andata in onda una replica de La Corrida di Amadeus.