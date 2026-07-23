Ascolti tv 22 luglio: Temptation Island imbattibile (31.6%), Il diritto di contare su Rai 1 non regge il colpo (12.7%)

Gli ascolti tv di mercoledì 22 luglio. La nuova puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5, catalizza come di consueto l’attenzione del pubblico. Su Rai1 va in onda il film Il diritto di contare. La sfida nell’access prime time tra L’Eredità e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di mercoledì 22 luglio. Il sesto appuntamento con Temptation Island, trasmesso su Canale 5, ha senza dubbio catalizzato l'attenzione del pubblico a casa, ma non sono mancate le alternative per chi ha preferito dedicarsi ad altro, tra film, serie tv e programmi di approfondimento. Su Rai1, infatti, è andata in onda la pellicola Il diritto di contare. Cambia la sfida nell'access prime time, vista la pausa estiva di Affari Tuoi, sostituito da L'Eredità Summer, con La Ruota della Fortuna che continua la sua corsa. Tutti i dati Auditel.

Il successo di Temptation Island contro Il diritto di contare

Inarrestabile il percorso del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. La sesta puntata di Temptation Island 2026, ricca di colpi di scena e falò di confronto tra le coppie ancora in gioco, ha stravinto la serata raccogliendo 3.739.000 spettatori con uno share del 31.6%. Nulla da fare per Rai1 che ha proposto il film di formazione Il diritto di contare, diretto da Theodore Melfi. La pellicola si è difesa come ha potuto contro il colosso di Canale 5, attestandosi a 1.648.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Nell'access prime time La Ruota della Fortuna batte L'Eredità

Continua la pausa per Affafri Tuoi nell'access prime time di Rai1: Stefano De Martino ha salutato il pubblico per le vacanze estive e al suo posto prosegue l'appuntamento con L'Eredità Summer, condotta da Marco Liorni, che colleziona 2.663.000 spettatori (17.2%) dalle 20:46 alle 21:46. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna: lo show condotto da Gerry Scotti si conferma garanzia di ascolti per il palinsesto estivo di Mediaset, registrando 4.381.000 spettatori pari al 28.2% dalle 20:51 alle 21:31.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv registrati dalle altre reti generaliste. Su Rai2 l'appuntamento con le serie tv di Boston Blue ha registrato 520.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 la prima tv della nuova stagione di Chicago P.D. ha tenuto col fiato sospeso 847.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 l'approfondimento di Un giorno in pretura ha raccolto 714.000 spettatori (5%). Su Rete4 il film Il corriere – The Mule ha segnato 531.000 spettatori (3.9%). Su La7 il documentario La giusta distanza ha ottenuto 439.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 il film d'azione Operation Fortune ha raggiunto 409.000 spettatori (3%), mentre sul Nove lo show Best Weekend ha totalizzato 310.000 spettatori con il 2.2%.