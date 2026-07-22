Ascolti tv di ieri 21 luglio: vince Tim Summer Hits (18.6%), L’Eredità Summer già cala (17%)

Gli ascolti tv di martedì 21 luglio. Su Rai1 è andato in onda il secondo appuntamento con Tim Summer Hits, mentre su Canale 5 il film turco Delibel-Dolce Veleno. Prosegue la sfida nell’access tra L’Eredità Summer e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di martedì 21 luglio. In queste calde sere estive la televisione offre ancor di più compagnia ai telespettatori che hanno potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk, film o serie televisive. Su Rai1, infatti, è andato in onda il secondo appuntamento con Tim Summer Hits, mentre su Canale 5 è stato trasmesso il film Delibal-Dolce Veleno. Intanto prosegue la sfida nell'access prime time tra l'Eredità Summer e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La prima serata tra Tim Summer Hits e il film Delibal-Dolce Veleno

La prima serata su Rai1 è all'insegna della musica, con il secondo appuntamento con Tim Summer Hits da Piazza del Popolo, in cui Carlo Conti e Andrea Delogu hanno accolto sul palco numerosi artisti della musica italiana, che si sono esibiti intrattenendo il pubblico con le canzoni più amate del momento. Lo show è stato visto da 2.015.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Delibal-Dolce Veleno. Si tratta sempre di un film turco, dal momento che ormai Mediaset sembra essere diventata la dimora più accogliente per le produzioni turche tra film e serie tv. Non un grande riscontro, però, per il film che è stato seguito da 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4%.

L'access prime time tra L'Eredità Summer e La Ruota della Fortuna

Una partenza un po' in salita quella de L'Eredità Summer, ma d'altro canto c'era da aspettarselo, con un game show collaudato da un anno di messa in onda come La Ruota della Fortuna, sfondare il muro degli ascolti non era cosa semplice. Il programma, quindi, potrebbe aver bisogno di ingranare, ma i risultati non eguaglierebbero, comunque, il competitor Mediaset, nonostante la bravura di Marco Liorni. La versione estiva del pre-serale, infatti, ha conquistato 2.672.000 spettatori e il 17% di share, calando rispetto al dato di ieri, mentre Scotti 4.209.000 spettatori pari al 26.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2, la trasmissione di Monica Setta Storie al Bivio di Sera è stata vista da 336.000 spettatori pari al 3.5% di shate. Su Italia1 Safe House – Non fidarti di nessuno è stata la scelta di 879.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 L’Italia che Guarda registra 319.000 spettatori e il 2.3% di share. Su Rete4 Poveri ma ricchi cattura l'attenzione di 647.000 spettatori e il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 951.000 spettatori e il 6.7% di share. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ha registrato 257.000 spettatori e il 2% di share. Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 388.000 spettatori con il 3% di share.