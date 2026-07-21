Ascolti tv di ieri 20 luglio: Temptation Island inarrivabile (31.1%), debutto tiepido per l’Eredità Summer (18.1%)

Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Temptation Island su Canale 5 è ormai imbattibile col 31.1% di share, su Rai1 è andato in onda Il Giovane Montalbano. Debutto per l’Eredità Summer nell’access contro La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Con la fine dei Mondiali di Calcio la tv è tornata alla normalità e il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione e fiction e tanto altro. Su Rai1 sono andate in onda le repliche de Il Giovane Montalbano, mentre su Canale 5 appuntamento con una nuova puntata di Temptation Island. Nell'access prime time è partita, invece, l'Eredità Summer che si scontra con La Ruota della Fortuna. Tutti di dati Auditel.

Temptation Island inarrivabile agli ascolti tv

Il viaggio nei sentimenti è l'appuntamento dell'estate. Gli italiani si radunano davanti al piccolo schermo per scoprire cosa succede alle coppie di fidanzati che mettono alla prova il loro amore. Il reality di Maria De Filippi è una garanzia ed è il programma che, ormai da anni, tiene compagnia al pubblico nelle calde serate estive. La puntata di ieri sera ha conquistato 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1%.

Su Rai1, invece, sono andate in onda le repliche de Il Giovane Montalbano, la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri che, come sempre riescono a catturare l'attenzione del pubblico e, infatti, seppur nettamente a ribasso rispetto agli standard della fiction, guadagna 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share

L'inizio de L'Eredità Summer contro La Ruota della Fortuna

Nell'access prime time si riaccende la sfida tra Rai1 e Canale 5. Dopo lo stop di Affari Tuoi arriva l'esperimento de L'Eredità Summer, la versione estiva del game show condotto da Marco Liorni, che sfida La Ruota della Fortuna ormai collaudata. Non sono certamente i numeri dello show di Stefano De Martino, ma c'era da aspettarselo, l'accoglienza su Rai1 è stata piuttosto tiepida con 2.946.000 spettatori e il 18.1% di share, mentre il programma di Gerry Scotti non si smuove dai suoi standard e arriva a 4.466.000 spettatori pari al 27.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ritorno in Paradiso è stato visto da 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers è stata la scelta di 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Filorosso registra 501.000 spettatori e il 3.8% di share. Su Rete4 Zona Bianca registra 622.000 spettatori e il 5.4% di share. Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo ottiene 554.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Men in Black 3 è visto da 269.000 spettatori con l'1.8% di share. Sul Nove Little Big Italy raduna 319.000 spettatori con il 2.1% di share.