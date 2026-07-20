Ascolti tv di ieri 19 luglio: la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince (67.9%)

Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Su Rai1 è stata trasmessa la partita conclusiva dei Mondiali di Calcio 2026, che ha visto trionfare la Spagna. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio di Racconto di una notte. Nessuna sfida nell’access prime, è andata in onda solo La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di domenica 19 luglio. Non una serata come tante, ma dedicata alla finale dei Mondiali di calcio 2026, in diretta su Rai1, ma non sono mancate alternative anche sulle altre emittenti, dove sono stati trasmessi film, programmi di intrattenimento e altro ancora. Finita la messa in onda di Affari Tuoi salta anche la sfida nell'access prime time con La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

La finale dei Mondiali 2026 cattura il pubblico di Rai1

Il match tra Spagna e Argentina, conclusosi con la vittoria della nazionale iberica, ha catturato l'attenzione del pubblico italiano che si è raccolto davanti al piccolo schermo per assistere all'ultima partita dei Mondiali 2026. Uno scontro cha ha chiaramente diviso l'Italia in due, con chi sosteneva l'Argentina, squadra di uno dei calciatori più amati di sempre oggi, Lionel Messi, ma anche di ieri se si pensa a Diego Armando Maradona. La partita, quindi, è stato il programma più visto in tv e ha conquistato 12.455.000 spettatori pari al 67.9% di share, con i tempi supplementari che hanno raggiunto anche punte di 74.9% di share.

Su Canale 5, invece, è andato in onda un nuovo episodio di Racconto di una notte, serie che nelle puntate precedenti ha avuto un discreto seguito e infatti si assestano su 1.596.000 spettatori con uno share del 9.2%.

Nessuna sfida nell'access prime time

Con l'ultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda sabato al consueto orario post telegiornale, si è conclusa la sfida tra il game show di De Martino e quello condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La finale dei Mondiali ha sicuramente inciso anche sull'andamento del programma dell'access Mediaset che, infatti, è sceso rispetto agli standard e ha conquistato 2.926.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Amore e passione a Sylt è stato visto da 407.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Italia1 Sotto il sole di Riccione è stata la scelta di 319.000 spettatori con l’1.7% di share. Su Rai3 la replica di Che Ci Faccio Qui registra 338.000 spettatori pari all’1.8% di share. Su Rete4 Vi presento Joe Black cattura l'attenzione di 273.000 spettatori con l'1.7% di share. Su La7 La furia e il frastuono ha raggiunto 208.000 spettatori e l’1.3% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent ha ottenuto 221.000 spettatori con l’1.2% di share. Sul Nove Tel chi el Telùn ha radunato 239.000 spettatori e l'1.3% di share.