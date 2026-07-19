Ascolti Tv 18 luglio, chi ha vinto tra Francia-Inghilterra e Ciao Darwin

Lo scontro del sabato sera estivo tra la messa in onda su Rai1 della finale valida per il terzo e quarto posto dei mondiali di calcio e le repliche dello show di Canale 5.

Gli ascolti della prima serata di sabato 18 agosto, con lo scontro tra la messa in onda su Rai1 della finale valida per il terzo e quarto posto dei mondiali di calcio tra Francia e Inghilterra, e Canale 5 che ha proposto un nuovo appuntamento di Ciao Darwin in replica. Sfida a distanza, l'ultima della stagione, anche tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con De Martino che ha salutato in lacrime il pubblico. Ecco tutti i numeri della serata.

Su Rai è andata in onda la finale per il terzo e quarto posto della Coppa del Mondo FIFA 2026, trasmessa a partire dalle ore 23 ma preceduta dall'anteprima di Notti Mondiali a partire dalle 22.15. Su Rai 2 dalle 21.20 il film Il killer gioca con il fuoco,mentre su Rai3 appuntamento con la commedia d'autore con Ricomincio da Tre, di Massimo Troisi. Su Rete 4 un nuovo appuntamento con La Promessa, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico programma di Paolo Bonolis che sta tenendo compagnia al pubblico nei sabato sera estivi.

Su Italia in onda il film Kong: Skull Island, seguito dal film Batman – Il ritorno, mentre La7 ha proposto al suo pubblico il film Il presidio – scena di un crimine. Su Tv8 appuntamento in prima serata con RDS Summer Festival e ancora, sul Nove, in onda Crimini Italiani.