Ascolti Tv 18 luglio, chi ha vinto tra Francia-Inghilterra e Ciao Darwin
Gli ascolti della prima serata di sabato 18 agosto, con lo scontro tra la messa in onda su Rai1 della finale valida per il terzo e quarto posto dei mondiali di calcio tra Francia e Inghilterra, e Canale 5 che ha proposto un nuovo appuntamento di Ciao Darwin in replica. Sfida a distanza, l'ultima della stagione, anche tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, con De Martino che ha salutato in lacrime il pubblico. Ecco tutti i numeri della serata.
Su Rai è andata in onda la finale per il terzo e quarto posto della Coppa del Mondo FIFA 2026, trasmessa a partire dalle ore 23 ma preceduta dall'anteprima di Notti Mondiali a partire dalle 22.15. Su Rai 2 dalle 21.20 il film Il killer gioca con il fuoco,mentre su Rai3 appuntamento con la commedia d'autore con Ricomincio da Tre, di Massimo Troisi. Su Rete 4 un nuovo appuntamento con La Promessa, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di Ciao Darwin, lo storico programma di Paolo Bonolis che sta tenendo compagnia al pubblico nei sabato sera estivi.
Su Italia in onda il film Kong: Skull Island, seguito dal film Batman – Il ritorno, mentre La7 ha proposto al suo pubblico il film Il presidio – scena di un crimine. Su Tv8 appuntamento in prima serata con RDS Summer Festival e ancora, sul Nove, in onda Crimini Italiani.