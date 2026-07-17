Ascolti TV ieri 16 luglio, chi ha vinto tra Doc 3 e Battiti Live: i dati in aggiornamento

Chi ha vinto tra la replica di Doc – Nelle tue mani 3 in onda su Rai1 e il concerto Tim Battiti Live proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino ha sfidato La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.

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Gli ascolti TV di ieri, giovedì 16 luglio, in aggiornamento. Rai1 ha proposto la replica di una puntata di Doc – Nelle tue mani 3. Canale5 ha risposto con l'evento musicale Tim Battiti Live. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino ha sfidato La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui.

La sfida della prima serata tra Doc e Battiti Live. Come ogni estate che si rispetti, anche quest'anno Rai1 punta sulle repliche. Giovedì 16 luglio è andata in onda una vecchia puntata della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, serie tv con Luca Argentero e Pierpaolo Spollon. Canale5 ha proposto la musica di Tim Battiti Live con Ilary Blasi. Tra gli artisti presenti anche Marco Mengoni e Angelina Mango, Sal Da Vinci, Emma, Gabry Ponte, Rocco Hunt e Benji & Fede.

In access prime time, i dirimpettai Stefano De Martino e Gerry Scotti. Rai1 ha proposto una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Isabel dalla Valle d'Aosta che è tornata a casa a mani vuote. Su Canale5 spazio a La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso La Finale. Italia-Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino. Rai3 ha proposto La grande opera all'Arena di Verona – La traviata. Su Rete4 l'approfondimento di Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi. Italia1 ha trasmesso la serie Chicago Med. Su Tv8, Quattro matrimoni in Italia. Sul Nove, la replica de La Corrida di Amadeus.