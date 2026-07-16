Ascolti tv di ieri 15 luglio: Inghilterra-Argentina ai Mondiali stravince (52.3%), resiste Ricomincio da me (9.5%)

Gli ascolti tv di mercoledì 15 luglio. La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina conquista il pubblico di Rai1. Su Canale 5 il film Ricomincio da me. Nessuna sfida nell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di mercoledì 15 luglio. La semifinale dei Mondiali di Calcio tra Inghilterra e Argentina, trasmessa su Rai1, ha senza dubbio catalizzato l'attenzione del pubblico in tv, ma non sono mancate alternative per chi magari si è dedicato ad altro, guardando programmi di intrattenimento, film, talk e programmi dedicati all'informazione. Su Canale 5, infatti, è stato trasmesso il film Ricomincio da me. Nessuna sfida nell'access prime time, invece, per l'assenza di Affari Tuoi, per cui La Ruota della Fortuna non ha dovuto battere la concorrenza con il game show del Servizio Pubblico. Tutti i dati Auditel.

La semifinale della Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina

Impossibile che gli italiani non si riversassero davanti alla tv per assistere alla semifinale tra Inghilterra e Argentina. Nonostante l'Italia non abbia partecipato ai Mondiali di Calcio, il pubblico ha seguito con ardore le partite e ad un passo dalla fine non sarebbe stato possibile non assistere al match che avrebbe decretato la sfida tra i futuri vincitori. La partita è stata seguita, probabilmente un record raggiunto finora, da 9.447.000 spettatori pari al 52.3% di share.

Su Canale 5, invece, è andato in onda il film con protagonista Jennifer Lopez, ovvero Ricomincio da me. Il film non poteva fare più di quanto raggiunto con quel competitor in prima serata e infatti arriva a 1.383.000 spettatori con uno share del 9.5% di share.

Nessuna sfida nell'access prime time tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Non c'è stata la consueta sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Stefano De Martino ha lasciato spazio alla semifinale della Coppa del Mondo, salutando così il suo pubblico per la pausa estiva. Il programma, infatti, non andrà in onda e al suo posto ci sarà L'Eredità estate, condotta da Marco Liorni, che farà compagnia al pubblico di Rai1. Invariato, invece, il palinsesto di Canale 5, con la regolare messa in onda de La Ruota della Fortuna. Lo show di Gerry Scotti, infatti, proseguirà per tutta l'estate, dopo l'incredibile successo dello scorso anno. La puntata ha raccolto 3.724.000 spettatori pari al 20% di share. Mentre il Pre-Mondiale è stato seguito da 4.880.000 spettatori e il 29.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Un oggi alla volta è stato visto da 345.000 spettatori pari al 2% di share. Su Italia1 Billy Elliot è stata la scelta di 553.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rai3 Un Giorno in Pretura registra 677.000 spettatori e il 3.9% di share. Su Rete4 L’amore è eterno finché dura segna 395.000 spettatori e il 2.5% di share. Su La7 Un giorno come tanti ha raggiunto 375.000 spettatori e il 2.2% di share. Su Tv8 Mia moglie per finta ha ottenuto 209.000 spettatori e l'1.3% di share. Sul Nove Brave ragazze raduna 215.000 spettatori con l’1.4% di share.