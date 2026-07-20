Al via l’Eredità Summer con Marco Liorni: le novità nel regolamento, i ballerini e il Gioco delle sei porte

Da questa sera parte L’Eredità Summer, dalle 20:35 su Rai1, nell’access prime time. Alla conduzione c’è sempre Marco Liorni con le professoresse, ma non mancano novità tra cui l’arrivo di due ballerini, il Gioco delle sei porte e cambiamenti anche nel regolamento.

Inizia questa sera alle 20:35 L'Eredità Summer, la nuova versione del game show del pre-serale di Rai1, condotto da Marco Liorni, che prenderà il posto di Affari Tuoi nell'access prime time. Molte le novità che si contano in questa prima edizione, nata come un vero e proprio esperimento che consentirà ai piani alti di Viale Mazzini di testare nuove opportunità all'interno del palinsesto. Vediamo, quindi, cosa aspettarci dalle nuove puntate.

Nuova sigla e l'arrivo di due ballerini

Si parte dalla sigla, firmata da Dj Molella, il cui titolo è "Questa estate resto qua", perfettamente calzante con il programma che, in effetti, dopo una stagione invernale particolarmente ricca e piena di successi, non va del tutto in vacanza tornando, per circa un mese, nella programmazione di Rai1. Ad accompagnare Marco Liorni, ormai volto amatissimo della trasmissione, oltre alle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, si aggiungono anche i ballerini Amedeo Monzo e Gabriele Riccio. L'obiettivo è quello di rendere il game show più dinamico, con momenti dedicati al puro intrattenimento e, quindi, anche al ballo con tanto di coreografie esibite in studio.

Le manche tradizionali e la novità: il Gioco delle 6 porte

Oltre ad alcuni giochi classici che rimarranno, non poteva esserci qualche cambiamento anche in quest'ambito. L'appuntamento sarà sette giorni su sette, durante i quali il pubblico a casa potrà cimentarsi non solo con i tradizionali giochi come La Scossa, il Gioco delle Date e la Ghigliottina finale, ma l'amatissimo Triello ora cambia volto e diventa il Gioco delle 6 Porte. In questa nuova manche ogni materia scelta è abbinata a una porta, dietro la quale si può nascondere una canzone, un'immagine e o una foto.

Cambia il regolamento di gioco, novità anche per la Ghigliottina

Cambia, invece, rispetto alla versione canonica qualche punto del regolamento. Ogni sera ci saranno 12 aspiranti giocatori che sperano di poter essere sorteggiati come i cinque concorrenti che parteciperanno al programma. La sera successiva alla puntata torna solo chi è riuscito a farsi valere alla Ghigliottina. Ogni settimana verrà stilata una classifica in cui sarà selezionato il miglior concorrente che, quindi, dovrà sfidare il vincitore delle puntate precedenti. La stagione, così come spesso è accaduto anche quest'anno, si chiude un con un torneo nel quale si stabilirà chi è il migliore tra i migliori. Cambiamenti anche per la Ghigliottina, i concorrenti che ci arrivano potranno acquistare una sesta parola, contenuta in una busta. Chi decide di correre questo rischio dovrà rinunciare ad uno zero del montepremi conquistato. Per tutti coloro che non sono stati sorteggiati, invece, ci sarà la possibilità di rientrare nella versione canonica del quiz show.