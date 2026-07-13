De Filippi aggiunge le “discipline sportive” ad Amici: dal 2027 affiancheranno il canto e il ballo

A partire dalla prossima edizione di Amici, alle classiche discipline del canto e del ballo si aggiungeranno anche le “discipline sportive”. La squadra di Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per individuare gli sport che andranno ad affiancare le lezioni tradizionali previste per gli allievi della scuola.

A partire dalla prossima stagione televisiva, Amici si prepara a cambiare. Alle consuete attività dedicate al canto e al ballo, le due categorie in cui da (quasi) sempre si dividono gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi, si aggiungeranno infatti anche le "discipline sportive".

Ad anticiparlo è Giuseppe Candela su Chi, secondo cui il programma starebbe lavorando per arricchire la propria offerta formativa. Una scelta che potrebbe essere legata anche alla volontà di rilanciare il format dopo il calo di ascolti registrato nell'ultima edizione. La finale che ha incoronato il cantante Lorenzo Salvetti, infatti, è stata la meno vista nella storia del programma con 3.483.000 spettatori e il 25,9% di share. Numeri che potrebbero avere spinto la produzione a valutare alcune modifiche all'impianto della trasmissione.

Secondo Candela, inoltre, contrariamente a quanto emerso nelle scorse settimane, il programma non rinuncerà alla fascia daytime. La striscia quotidiana di Canale5 dedicata alla vita e alle lezioni degli allievi nella scuola continuerà quindi ad andare in onda regolarmente.

Un'altra novità riguarderebbe l'uscita di scena di Anna Pettinelli. La docente di canto non farebbe parte del cast della prossima edizione del talent show, avendo accettato la proposta di partecipare come concorrente alla nuova stagione di Tale e Quale Show. Non è ancora chiaro se la decisione di approdare su Rai 1 sia stata presa dalla stessa Pettinelli o se sia stata la produzione di Amici a optare per un cambiamento nella squadra dei professori, circostanza che avrebbe lasciato alla speaker radiofonica la possibilità di accettare l'offerta di Carlo Conti.

Per quanto riguarda il resto del cast, al momento non sarebbero previsti ulteriori cambiamenti. Resterebbero quindi confermati gli storici professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ai quali nella scorsa edizione si è aggiunta nuovamente Veronica Peparini.