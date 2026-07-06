Amici 2026 verso il cambiamento, le possibili novità: “Via il daytime e allievi già conosciuti”

Amici 2026-2027 potrebbe essere rivoluzionato: addio a daytime, casetta e una nuova modalità di scelta degli allievi, non più del tutto nuovi al mondo dello spettacolo ma “talenti già consolidati”. Secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbero questi i punti principali del cambiamento.

Amici 2026-2027 potrebbe subire un netto cambiamento rispetto al passato. La prossima edizione del talent condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, che negli anni ha fatto conoscere al pubblico nomi come Emma, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, potrebbe rinnovarsi sotto diversi aspetti. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, gli allievi scelti saranno "talenti già consolidati" nel mondo della musica e della danza e non "persone comuni" alla prima esperienza televisiva. La novità più grande, però, riguarderebbe la decisione di eliminare il daytime e la famosa casetta, in cui cantanti e ballerini vivono insieme tutti i giorni

"Stop al daytime e alle dinamiche della casetta": l'indiscrezione

Secondo l'indiscrezione, Amici potrebbe scegliere di rinunciare al daytime, lo spazio in onda dal lunedì al venerdì in cui gli spettatori da casa possono conoscere meglio gli allievi, il loro percorso e anche le dinamiche che si creano, come ad esempio le storie d'amore. Se la decisione confermata, sarebbe un cambio drastico e significherebbe per il format perdere un suo punto di forza, che negli anni è stato anche un modo per renderlo riconoscibile da altri talent. Non ci sarebbe nemmeno più la "casetta", dove ogni anno i protagonisti vivono la loro quotidianità tra lezioni e momenti di condivisione. Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale e non è noto cosa potrebbe sostituire queste due "tradizioni" del programma, a cui il pubblico si è affezionato.

L'ipotesi di "talenti già consolidati" nella scuola di Amici

Tra le possibili novità della prossima edizione ci sarebbe anche il criterio di scelta degli allievi. Se fino a questo momento erano stati selezioni cantanti e ballerini sconosciuti al mondo dello spettacolo e alle dinamiche della televisione, dal 2026 potrebbe esserci un'inversione di tendenza. Secondo l'indiscrezione, i protagonisti infatti potrebbero essere "talenti già consolidati e presenti sul mercato, a cui manca la spinta della popolarità per emergere". Dietro questa direzione ci sarebbe una "logica di posizionamento per i talenti emergenti". In realtà, però, nelle ultime dizioni abbiamo già assisto alla presenza di volti non del tutto sconosciuti, ma che in molti casi entravano in casetta già con un buon seguito sui social: è stato il caso ad esempio del vincitore Lorenzo Salvetti, già noto per aver partecipato a X Factor, oppure di Diego Lazzari, che su Instagram e TikTok contava ben 900mila followers.