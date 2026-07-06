Botta e risposta tra Lucarelli e Paolo Belli su Ballando: “Un errore lasciare”, “Ha visto un altro programma”

Botta e risposta a distanza tra Paolo Belli e Selvaggia Lucarelli sul futuro di Ballando con le stelle. In un’intervista, il musicista ha commentato l’uscita di scena della giornalista parlando di “un grande errore” e ricordando come nel tempo molti giurati siano passati e andati via. La replica di Lucarelli: “C’erano gli stessi da dieci anni”.

Non si placano le reazioni dopo la decisione di Selvaggia Lucarelli di interrompere la sua avventura a Ballando con le stelle. A commentare l'uscita di scena della giornalista è stato Paolo Belli che, a margine di un'intervista rilasciata a SuperGuidaTV, ha analizzato il peso dei singoli elementi all'interno del format di Rai 1, definendo un passo falso l'addio. La replica della giornalista: "Forse ha visto un altro programma".

Le parole di Paolo Belli e la replica di Selvaggia Lucarelli

Paolo Belli ha ridimensionato l'impatto dei cambi nel cast, spostando il focus sulla centralità della conduttrice e del format stesso: "Io ci sono dalla prima puntata, ho visto tanti giurati venire e andarsene, la forza di questo programma è il ballo, la danza, le storie, la forza assoluta è quella di Milly. Chi se ne va secondo me fa un grande errore, poi ci sta. Ma chi viene capirà e capisce quello che sto dicendo, Ballando è una scuola di tv e di vita straordinaria", le parole. Nel corso dell'intervista, il musicista ha accolto positivamente anche l'ipotesi di vedere Amadeus in veste di concorrente nella prossima edizione: "Sì, è una bella idea, gli telefono e glielo dico", ha commentato.

Paolo Belli a Ballando con le Stelle

La controrisposta di Selvaggia Lucarelli è arrivata a stretto giro attraverso i suoi profili social. Condividendo le dichiarazioni del volto storico del programma, la giornalista ha contestato l'analisi sul continuo ricambio dei giurati avanzata da Belli, sottolineando invece la forte continuità che ha caratterizzato il bancone dello show negli ultimi due lustri: "Più che altro forse ha visto un altro programma, visto che c’erano gli stessi giurati da 10 anni". Una battuta netta con cui rivendica il valore e la stabilità del gruppo di lavoro di cui ha fatto parte, spegnendo la retorica del "tutti sono utili, nessuno è indispensabile".

Il futuro della giuria

L'uscita di scena di Selvaggia Lucarelli apre inevitabilmente il toto-nomi su chi siederà dietro il bancone più ambito della prima serata di Rai 1. Le prime indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori suggeriscono che Milly Carlucci potrebbe optare per una figura divisiva, capace di mantenere alto il livello del dibattito in studio. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di un clamoroso ritorno di Morgan, personaggio storico del programma con cui non sono mancate frizioni in passato, ma che garantirebbe la giusta dose di imprevedibilità tecnica e caratteriale. Restano stabili anche i nomi di Barbara d'Urso, da tempo accostata al format, e di Geppi Cucciari.