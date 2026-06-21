Alberto Matano in lizza per la poltrona di Selvaggia Lucarelli a Ballando: l’ipotesi del conduttore in giuria

Da quando Selvaggia Lucarelli non sarà nella prossima edizione di Ballando con le stelle si ipotizza chi possa sostituirla. Tra i nomi che spuntano in queste settimane c’è anche quello di Alberto Matano che, di fatto, è già parte integrante nel programma e per il quale si aprono nuovi scenari in vista dei palinsesti 2027.

Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando con le stelle per dare spazio alla conduzione dell'Isola dei Famosi, di cui già sta registrando le puntate nelle Filippine, si paventano le più svariate ipotesi per chi potrebbe sostituirla nella storica giuria del programma danzante di Rai1. Tra i nomi, quello che ricorre più spesso nelle ultime settimane, è quello di Barbara D'Urso, ma ce ne sarebbe anche un altro in pole position che, a conti fatti, potrebbe essere più che plausibile: il nome in questione è quello di Alberto Matano.

L'ipotesi del nuovo ruolo a Ballando con le stelle

Il giornalista, già nel programma di Milly Carlucci ormai da anni, con il ruolo di detentore del Tesoretto, nonché voce fuori campo all'occorrenza con commenti alle performance dei concorrenti in gara, secondo La Stampa sarebbe in lizza per occupare quel posto lasciato vuoto da Selvaggia Lucarelli. Di fatto la sua presenza nello show non è mai stata messa in discussione, ragion per cui non è da escludere che si stia facendo un ragionamento interno che prevederebbe questo silente passaggio di testimone. Una continuazione, in fin dei conti, più che comprensibile, meglio giocare in casa piuttosto che aprire le porte a nuove opportunità.

Per Alberto Matano già un programma in prima serata

Intanto, per il conduttore de La Vita in Diretta si aprono nuovi scenari. Anche quest'anno il contenitore di infotainment ha confermato il suo primato nella fascia pomeridiana di Rai1, attestandosi come il programma più visto del pomeriggio, in un testa a testa serrato con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, che pur guadagnando consensi non ha comunque raggiunto gli ascolti del programma condotto da Matano. Sull'onda di questo successo ai piani alti di Viale Mazzini avrebbero pensato di affidare al giornalista anche un nuovo slot all'interno del palinsesto. Si tratterebbe di un programma in prima serata, collocato al mercoledì sera, con l'obiettivo di rimpinguare una programmazione piuttosto scarna. Si parla di show emotional che, d'altronde, ricorda quel Surprise Surprise che proprio Barbara D'Urso avrebbe dovuto condurre e che, invece, non è mai andato in porto.