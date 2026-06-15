Alberto Matano verso la prima serata di Rai1, lo show si aggiunge a La Vita in Diretta

Alberto Matano sarebbe in lizza per la conduzione di un programma in prima serata su Rai1, probabilmente al mercoledì sera. Il giornalista, quindi, raddoppia la sua presenza in tv dopo il successo de La Vita in Diretta.

Una stagione di successi quella di Alberto Matano, che è stato protagonista del pomeriggio di Rai1 con La Vita in Diretta, programma campione di fascia anche quest'anno, nel quale il giornalista si destreggia tra informazione e intrattenimento. In vista della presentazione dei palinsesti che quest'anno si terranno ad Ancona, si prospettano novità interessanti, che riguardano principalmente la prima serata e che coinvolgerebbero proprio l'ex mezzobusto del Tg1.

Un programma in prima serata per Alberto Matano

Non sarebbe la prima volta che ad Alberto Matano venga affidata la conduzione di un programma in prima serata, ne è un esempio la Notte degli Oscar, ma si tratterebbe di una sfida differente rispetto a quelle gestite finora. È da tempo che in Rai si fa il suo nome pensando a una prima serata, magari settimanale, da affidare alla sua conduzione. Non si tratterebbe di un progetto immediato, ma di una trasmissione che potenzialmente si vedrà la prossima primavera, così come anticipato da Affari Italiani.

Sono settimane, infatti, che si parla dell'idea di potenziare la prima serata del mercoledì, lasciando spazio a nuovi possibili format ed è a questo che starebbe pensando la Rai, ipotizzando una nuova prima serata all'insegna dell'emozione. Sulle pagine del Servizio Pubblico, la scritta "vuoi fare una sorpresa ad una persona importante della tua vita?" è apparsa più e più volte in questi mesi, a dimostrazione del fatto che si sta lavorando alla costruzione di una trasmissione del tutto nuova.

Quello che si pensava potesse essere l'aggancio per Surprise Surprise, il famoso show per cui si era pensato alla conduzione di Barbara D'Urso, sarebbe in realtà un nuovo contenitore di intrattenimento da affidare a Matano. Le trattative con l'ex regina di Canale 5 erano state avviate in più occasioni, come è stata proprio la conduttrice a raccontare in un'intervista, ma finora non c'è stata la possibilità di concretizzare alcun progetto. Non è detto che non ci siano novità in futuro, ma ad oggi l'orizzonte Rai per Barbara D'Urso sembra essere piuttosto lontano.