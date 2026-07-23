Fabio Canino in forse a Ballando con le stelle, i nodi da sciogliere e l’ipotesi su Lucio Presta e Alberto Matano

Su Ballando con le stelle i nodi da sciogliere sono molteplici. Oltre alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli, ci sarebbe anche un altro nome in giuria attualmente in forse, quello di Fabio Canino, come appreso da Fanpage.

Tra le varie incognite che accompagnano la prossima stagione televisiva c'è Ballando con le stelle, con l'addio di Selvaggia Lucarelli e la sua imminente sostituzione che apre svariate ipotesi, anche altri membri della giuria sarebbero in forse, come Fabio Canino. Stando a quanto appreso da Fanpage, il giornalista sarebbe in dirittura d'arrivo per la firma del contratto che lo confermerebbe in giuria per la prossima stagione, ma circostanze legate al budget del programma e all'arrivo di nuovi volti, lascerebbero ancora la porta un po' aperta in merito alla presenza del noto giudice della show danzante di Rai1.

Il nodo più grande da sciogliere, intanto, resta quello che riguarda la sostituzione di Selvaggia Lucarelli. I nomi in pole position, come si è letto anche sulle pagine di questo giornale, sarebbero quelli di Simona Ventura o Barbara D'Urso, su cui però la produzione sarebbe ancora in fase di valutazione e, ad oggi, non c'è stata nessuna decisione presa in via definitiva. La presenza di una delle due, però, aprirebbe sicuramente a delle dinamiche interessanti in merito al possibile arrivo di Lucio Presta in trasmissione.

Si è parlato, infatti, di un ruolo da affidare all'ex agente dei vip, che potrebbe sedersi al posto di Alberto Matano e diventare, quindi, il detentore dell'ambito "tesoretto". Ed è qui, infatti, che si aprirebbe la questione Canino. Il giornalista, come appreso da Fanpage, avrebbe in cantiere una serie di appuntamenti teatrali che potrebbero compromettere la sua presenza fissa nel programma, ragion per cui pare che con la produzione si sia venuto a creare uno stallo, per capire se il giornalista possa effettivamente ricoprire il suo solito ruolo o meno. Negli ambienti, però, si si serpeggia di un malumore per l'attesa una telefonata da parte della produzione, che se arrivata, sarebbe arrivata tardi. Qualora non riuscisse a presenziare nel programma, quindi, il suo posto passerebbe ad Alberto Matano, promosso a giudice, che lascerebbe il suo trono al suddetto Presta. In questa ipotesi, però, sarebbe da considerare anche il fattore budget del programma, che potrebbe essere destinato anche a grandi nomi chiamati nel cast. D'altro canto, anche Milly Carlucci lo ha sempre detto: "Prima il cast, poi si vede". Una regola d'oro che, quindi, varrebbe anche in questo momento.

Con l'ipotetico arrivo di Presta, ci scatenerebbe un vero e proprio effetto domino, soprattutto se sulla poltrona di Selvaggia Lucarelli si accomoderà una tra Barbara D'Urso e Simona Ventura, che hanno lasciato la sua agenzia, qualche anno fa. Insomma, al momento i nodi da sciogliere sono ancora parecchi e la soluzione non sembra essere così vicina. Fatto sta che in più di vent'anni di messa in onda c'è una cosa di cui, ormai, Ballando con le stelle non può fare a meno, ed è la capacità di creare un racconto laterale alle esibizioni dei protagonisti e, quindi, serve chi sia in grado di creare una narrazione accattivante e convincente per il pubblico. Non resta che scoprire chi sarà a scrivere questa nuova pagina dello show danzante di Rai1.