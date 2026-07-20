Ballando, Zazzaroni resta ed è corsa a due per l’eredità di Lucarelli: Simona Ventura o Barbara D’Urso

Fanpage.it apprende che al momento Ventura e D’Urso si contendono il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli. Il blocco storico della giuria mai in discussione: Ivan Zazzaroni resta, Adriano Panatta considerato solo come concorrente.

Emergono nuovi dettagli sulla prossima stagione di Ballando con le stelle, una delle più attese visto che si tratta della prima senza Selvaggia Lucarelli. Partiamo proprio dal nome che sostituirà Secondo quanto risulta a Fanpage.it, la casella lasciata libera da Selvaggia Lucarelli si giocherebbe principalmente su due soli nomi: Barbara D'Urso e Simona Ventura, con le valutazioni della produzione ancora in corso e nessuna decisione definitiva presa.

Le voci che sono emerse nelle ultime settimane sono tutte possibili, ma nessuna ancora può essere confermata. Si tratta di una scelta che verrà fatta solo quando l'intero cast dei concorrenti sarà definito. Su questo fronte, l'unico nome che risulta confermato a oggi è quello di Aurora Ramazzotti (come anticipato da Giuseppe Candela su Chi). La produzione starebbe lavorando alla chiusura definitiva della rosa dei concorrenti prima di affrontare le caselle rimaste aperte nel corpo giudicante e nel resto del programma: una sequenza di lavoro che rimanderebbe quindi ogni annuncio sulla giuria a quando il cast sarà definito.

Nelle ultime ore è apparso il nome di Adriano Panatta come possibile ingresso in giuria al posto di Ivan Zazzaroni. Una ricostruzione che Fanpage.it è in grado di smentire. Il direttore del Corriere dello Sport è confermatissimo, e lo sarà anche nella prossima stagione. Il nome di Adriano Panatta, in realtà, sarebbe stato valutato come possibile concorrente dello show, ma mai come giudice.

Completano la giuria, come da tempo previsto, anche Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, colonne del programma. Resterebbe aperto un secondo fronte distinto: l'eventuale conferma di Fabio Canino, che però sarebbe ai dettagli finali. Lo storico giurato avrebbe in corso d'opera impegni teatrali, ma non dovrebbero esserci impedimenti. Stando a quanto apprende Fanpage.it, solo in caso di defezione di Canino si potrebbe produrre un effetto domino che, nel regno delle ipotesi, vedrebbe Alberto Matano verso il ruolo di giudice, con un nome nuovo che occuperebbe il posto che il conduttore di Vita in diretta lascerebbe vacante. Un nome che è stato già fatto da Affari Italiani (via Hit) è che risponde a quello dell'agente dei vip, Lucio Presta.

Ribadiamo, però, che si tratta di uno scenario distante, perché che al momento vedrebbe Canino con più probabilità di restare al suo posto rispetto a un suo addio. Tutti i tasselli, dalla giuria al cast fino ai ruoli di contorno, risultano dunque ancora in fase di definizione, con la produzione che ha ancora la definizione completa del cast come priorità. C'è ancora un po' di tempo. Milly Carlucci può prendersi ancora qualche settimana prima di fare annunci ufficiali.