“Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vorrebbe l’influencer nel suo show

Aurora Ramazzotti potrebbe essere tra le nuove concorrenti di Ballando con le stelle. L’influencer sarebbe già stata contattata da Milly Carlucci, alla quale avrebbe già risposto di sì, ma la conferma arriverà solo nelle prossime settimane.

Dopo la presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027, le indiscrezioni su alcuni programmi televisivi si fanno sempre più insistenti. Tra i titoli più chiacchierati c'è Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci è al centro della nuova stagione tv e la formazione del cast si apre alle ipotesi più disparate e, infatti, si fa largo anche la possibilità che possa scendere in pista nella prossima edizione Aurora Ramazzotti.

L'ipotesi di Aurora Ramazzotti concorrente di Ballando con le stelle

Secondo il settimanale Chi, ci sarebbero già stati contatti tra Milly Carlucci e l'influencer che, tra l'altro, avrebbe anche già detto di sì. Aurora Ramazzotti, quindi, contattata dalla conduttrice si sarebbe resa disponibile per questa nuova avventura televisiva, figurando tra i concorrenti della prossima edizione dello show del sabato sera di Rai1, la cui data di partenza sarebbe il 3 ottobre. Qualora dovesse dire sì, non sarebbe nemmeno la prima figlia d'arte a mettersi alla prova. Ricordiamo, infatti, la partecipazione di MariLou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ma anche Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, o ancora Rosanna Banfi, figlia dell'amatissimo Lino. Per avere conferma di quella che, al momento, appare solo come un'indiscrezione, toccherà aspettare i consueti annunci che da settembre compaiono sulle pagine social del programma. Quest'anno l'assenza di Selvaggia Lucarelli sarà un vero e proprio banco di prova per la trasmissione che, in effetti, perderà una delle voci più distintive della sua giuria, capace di innescare dinamiche con i concorrenti attraverso i suoi commenti puntuali e pungenti.

Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza

Intanto, la figlia di Michelle Huzinker ed Eros Ramazzotti è reduce da un matrimonio da favola, con il quale ha coronato il suo sogno d'amore con Goffredo Cerza. I due, insieme da otto anni e genitori del piccolo Cesare, hanno festeggiato con amici e parenti, in Sicilia, dove hanno trascorso tre giorni all'insegna del divertimento, dell'amore e della condivisione. Non sono mancati balli e danze pensate ad hoc, come dei veri e propri passi a due dei neosposi sulle note di Love on the Brain di Rihanna e El Tango di Roxanne. Ottime prove generali per ballare anche in tv.