Il dopo Lucarelli a Ballando con le Stelle: spunta il nome di Geppi Cucciari in giuria

Lo show di Milly Carlucci si prepara a una svolta con l’addio di Selvaggia Lucarelli. Fanpage apprende che Geppi Cucciari è nella rosa di nomi per sostituirla: un progetto che potrebbe avere a che fare con il prossimo Sanremo.

Ballando con le Stelle si prepara a una svolta storica. Dalla prossima stagione lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci dovrà infatti fare a meno di Selvaggia Lucarelli, colonna del programma dal 2016, che non sarà più in giuria. Un vuoto pesantissimo, cui Carlucci e la produzione hanno l'obbligo di porre rimedio in fretta, con un nome che sappia dettare la sua linea senza soffrire il confronto con chi l'ha preceduta, o preceduto.

Chi prenderà il posto di Lucarelli? Milly Carlucci alcune settimane fa si è rifiutata di fare il totonomi, ma in queste ore ce n'è uno che pare farsi strada: quello di Geppi Cucciari. Fanpage apprende in queste ore che la conduttrice, da alcune stagioni al timone di Splendida Cornice che si conferma una delle sorprese più felici della Rai3 degli ultimi anni, sarebbe nella rosa di nomi che Carlucci e la sua squadra stanno provando a convincere per una sedia da giudice a Ballando con le Stelle il prossimo anno.

Cucciari a Ballando con le Stelle: pro e contro

Una soluzione tutt'altro che semplice, considerando l'impegno settimanale di Cucciari su Rai3, che dovrebbe partire proprio a ottobre come Ballando con le Stelle; difficile anche se si considera il profilo della presentatrice, che con un ruolo di questo tipo dovrebbe fare un tuffo definitivo nell'universo generalista di Rai1. Cosa che sarebbe certamente in grado di fare a modo suo, come ha ampiamente dimostrato a Sanremo nel 2025, ma che non è detto le interessi in questo momento preciso della sua carriera.

La soluzione Geppi Cucciari al posto di Selvaggia Lucarelli avrebbe diversi punti a favore, perché le frecce al suo arco sono moltissime, prima di tutto la grande esperienza e la cifra comica inconfondibile, così come va detto che non potrebbe garantire lo stesso tipo di fermento social attorno al programma di cui è capace Lucarelli, che in questo senso primeggia indiscutibilmente in Italia.

Per Cucciari un Ballando con Sanremo in vista

A complicare la soluzione Cucciari a Ballando ci sarebbe appunto l'impegno gravoso del giovedì sera di Rai3, unito a una vita privata che in questo momento la vede spesso in Sardegna, elementi che non si sposano con l'idea di trascorrere tutti i weekend del prossimo autunno a Roma. A riequilibrare la bilancia ci pensa però la parola "Sanremo". Quello di Cucciari è tra i nomi che emergono con più frequenza in relazione al prossimo Festival targato Stefano De Martino e non a caso i due fanno parte dell‘universo Caschetto, il potentissimo agente che è noto per agire nell'ombra e non lasciare tracce di eventuali trattative fino a cosa fatta. In questo schema ipotetico, Cucciari rientrerebbe in un'operazione di affaccio sul pubblico generalista proprio per arrivare al meglio all'appuntamento sanremese, dove potrebbe avere un ruolo di primo piano assieme al direttore artistico Stefano De Martino. Ma qui siamo in pieno territorio fantatelevisivo.

Barbara D'Urso e le altre ipotesi per sostituire Lucarelli

In ogni caso la giuria di Ballando con le Stelle non verrà svelata alla presentazione dei palinsesti Rai del 3 luglio. Dall'universo Ballando le bocche sono cucite, ad emergere è solo l'impegno attuale di Carlucci esclusivamente sul cast di concorrenti della prossima edizione e non si starebbe ancora occupando della giuria, ma per la fine di luglio il programma dovrebbe definirsi ed è impensabile che non si stia ragionando anche sulla giuria. Oltre al nome di Cucciari, tra quelli in circolazione per la poltrona in giuria c'era quello di Barbara D'Urso, che dopo la partecipazione da concorrente lo scorso anno pareva in pole position per un ruolo nel cast fisso. L'ipotesi è andata scemando negli ultimi giorni, ma non è da escludere del tutto. Vedremo cosa accadrà.