Milly Carlucci sull’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Ora non stiamo pensando alla giuria”

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sull’addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le Stelle. La conduttrice non si è sbilanciata e ha spiegato: “Non stiamo toccando questo tema ora, anche se si parla di loro in maniera compulsiva. Siamo concentrati sul cast”.

Milly Carlucci ha parlato per la prima volta del possibile (ormai dato per certo) addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le Stelle. L'opinionista dovrebbe essere impegnata nella conduzione dell'Isola dei Famosi 2026, in partenza in autunno su Canale 5. Un ruolo inedito per lei, che avrebbe "sottratto" a Belen Rodriguez, data invece per certo.

La conduttrice dello show di Rai1 non si è voluta sbilanciare sull'argomento e rispondendo alle domande de Il Messaggero, ha spiegato: "In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale". Al momento, quindi, stando alle parole di Carlucci, non è ancora noto chi sostituirà Selvaggia Lucarelli e se lei effettivamente lascerà il bancone del programma e il ruolo che per anni ha ricoperto insieme a Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino.

"La giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. È importantissima. Sono molto orgogliosa che sia diventata un argomento iconico. Si parla di loro in maniera compulsiva anche quando non siamo in onda e questo dimostra la loro qualità", ha poi aggiunto Carlucci, che è rimasta in contatto con Lucarelli quando la giornalista è stata chiamata per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, nell'edizione appena conclusa.