Canino ha rifiutato di fare il concorrente a Ballando con le stelle, Alberto Matano confermato in giuria

Fanpage.it ha appreso alcune novità a proposito della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza su Rai1 il prossimo 3 ottobre. Rivoluzione in giuria con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Alberto Matano unici tre nomi confermati. Proposto il ruolo di concorrente a Fabio Canino, che ha però rifiutato. Pioggia di candidature arrivate a Milly Carlucci per i ruoli da giurato ancora liberi.

Ballando con le stelle 2026 partirà su Rai1 il prossimo 3 ottobre, ma il cast – sia quello dei concorrenti che quello dei giurati – è ancora in via di definizione. Fanpage.it ha appreso alcune novità a proposito della prossima stagione del talent show di Milly Carlucci che, dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli (sbarcata sulle reti Mediaset prima come opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Ilary Blasi e Cesara Buonamici e poi come conduttrice dell'Isola dei famosi), si appresta a procedere con una profonda ristrutturazione. Intanto, un dato di contesto certo: sono decine le candidature spontanee che la conduttrice ha ricevuto da numerosi volti televisivi di peso, propostisi per riempire i vuoti rimasti in giuria. Un nome tra tutti è quello di Michele Cucuzza, storico volto Rai al quale piacerebbe poter sbarcare dietro la scrivania del programma per dare i propri voti ai concorrenti che accetteranno di mettersi in gioco quest’anno al fianco dei maestri di ballo del programma. Per il momento, però, la produzione non ha ancora deciso i nomi sui quali investire per stravolgere la squadra degli ex volti fissi da sostituire.

Confermati in giuria Matano, Carolyn Smith e Mariotto

La giuria, al momento, risulta confermata solo per tre elementi: a tornare con certezza ad occupare l’abituale posizione saranno Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Alberto Matano, che hanno già confermato la propria presenza, Smith e Mariotto in giuria e Matano nel ruolo di re del tesoretto. Riflessioni in corso a proposito di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, al quale è stato proposto il ruolo di concorrente con l'intento di replicare il successo ottenuto lo scorso anno con Paolo Belli che dalla sala delle stelle accettò di mettersi in gioco per un anno. Canino, però, ha rifiutato la proposta ed è in attesa di capire se sarà riconfermato o meno in giuria al fianco dei colleghi storici.

Le opzioni d'Urso e Ventura e il dialogo con Lucio Presta

Restano in ballo, in vista della composizione della giuria della prossima stagione, anche i nomi di Barbara d’Urso e Simona Ventura, sui quali Milly Carlucci e la sua squadra di lavoro stanno riflettendo. Le opzioni sono diverse e non è escluso che entrambe possano essere alla fine scelte per sedersi dietro la scrivania del talent show. Ciò che è certo è che la produzione tenderà a privilegiare i volti che hanno già partecipato al programma da concorrenti, perché un’esperienza pregressa di questo tipo potrà aiutare i prossimi giurati a valutare al meglio le dinamiche della prossima stagione.

Resta aperto, inoltre, il dialogo con Lucio Presta, che potrebbe condurre a uno sbarco del celebre agente di spettacolo in giuria. Tra Presta e la produzione di Ballando i rapporti sono ottimi e ci sono diverse interlocuzioni in corso anche in vista della scelta del cast, con alcuni nomi della scuderia Arcobaleno Tre (la società che fa capo al marito di Paola Perego) ritenuti interessanti anche per un eventuale inserimento nel gruppo dei concorrenti.