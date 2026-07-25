Amici 2026 verso un restyling: chi resta tra i prof, le ipotesi Angiolini e Madonia e la ricerca di talent “più maturi”

Amici verso il restyling: meno dinamiche di Casetta e più didattica, con allievi più pronti al mercato. Celentano, Zerbi, Cuccarini ed Emanuel Lo confermati. Tra le novità spuntano Amadeus e Ambra Angiolini come prof, mentre per la danza si ipotizzano Peparini e Madonia. Pettinelli verso la Rai.

Per Amici di Maria De Filippi è tutto un rincorrersi di rumors e indiscrezioni. Si parla del formato, forse destinato a un restyling a partire da daytime e gestione Casetta, al target degli allievi, destinati a essere sempre più "maturi" dal punto di vista musicale, fino alla categoria professori, tra i quali Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dovrebbero essere le uniche certezze.

Per quanto riguarda la striscia pomeridiana del daytime e la gestione della Casetta con i talent pare che ci si stia orientando verso una versione "più snella" o quanto meno focalizzata alla pura didattica, riducendo lo spazio dedicato alle sole dinamiche di convivenza. Si parla anche di una selezione casting orientata verso profili già parzialmente avviati sul mercato musicale/coreografico, direzione già intrapresa nelle ultime edizioni, per rendere il percorso ancora più competitivo fin dalle prime battute.

Per i professori il discorso si amplifica. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sarebbero il manifesto del detto "squadra che vince non si cambia", quindi rimarrebbero saldi alle loro sedie. Idem per Lorella Cuccarini, che ha preso sempre più quota nel parterre di Maria De Filippi e, in generale, proprio in Mediaset, essendo uno dei volti sui quali si potrebbe scommettere ancora per tempo e non in modo esclusivo per la cattedra di prof. Stesso discorso per Emanuel Lo, sul quale pochi dubbi aleggerebbero per un rinnovo.

Nomi nuovi spuntano come funghi, alimentando i rumors estivi. In primis, quello di Amadeus, uscente da NOVE prima del previsto. Il suo destino in tv non appare delineato, ma la presenza costante su Canale 5 come giurato di Amici potrebbe trovare maggiore respiro con il ruolo di prof di canto al posto di Anna Pettinelli, che per la prossima stagione ha trovato collocazione nel Tale e Quale show di Carlo Conti su Rai 1. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Ambra Angiolini: dopo la sua presenza a Tu Sí Que Vales e l'esperienza come giudice a X Factor, il rapporto lavorativo e di stima con Maria De Filippi si sarebbe consolidato. Inoltre, ha già ricoperto il ruolo di giudice al Serale di Amici in passato, dimostrando di saper gestire bene le dinamiche dei giovani talenti. "C’è solo un impedimento, il suo tour a teatro", scrive Santo Pirrotta su Vanity, "ma l’intesa con Maria c’è. La nuova sfida è davvero vicina?". Esclusa del tutto Giordana Angi come ipotesi, da sua stessa smentita.

Per la danza invece torna insistentemente quello di Veronica Peparini per una presenza a tempo pieno e si aggiunge Angelo Madonia, ex insegnante di Ballando con le stelle e compagno di Sonia Bruganelli. Per quanto sia stato spesso citato più per il gossip familiare con quest'ultima, i trascorsi nel programma di Milly Carlucci potrebbero aver portato a una valutazione differente sul futuro e un investimento in Mediaset in un ruolo a lui già congeniale, seppur non con questo tipo di target.

Infine si fa largo l'idea che le discipline sportive affiancheranno canto e danza come materie scolastiche, sebbene a grande richiesta tornerebbe nei desideri del pubblico anche quello della recitazione, da anni però ignorata dopo i fasti di un tempo con insegnanti come Fioretta Mari e Patrick Rossi Gastaldi.