Giordana Angi non sarà coach di Amici: “Vi ringrazio per la stima, ma il mio ruolo mi basta”

Giordana Angi smentisce le indiscrezioni sul suo possibile ruolo da coach di canto ad Amici. L’ex concorrente, ora cantante e produttrice, dice di sentirsi appagata nel ruolo che ricopre ora, ma ringrazia chi l’ha sostenuta per questo possibile cambiamento.

Da quando è stato annunciato che Anna Pettinelli non farà più parte di Amici in veste di coach, perché ha deciso di partecipare a Tale e Quale Show come concorrente, è iniziato il totonomi per chi la sostituirà. Tra i nomi più quotati è comparso quello di Giordana Angi, ex concorrente di Amici durante la diciottesima edizione, che però ha smentito le voci di un suo possibile passaggio dietro la cattedra del talent show di Canale 5.

Giordana Angi smentisce il ruolo di coach ad Amici

Non sarà la nuova professoressa di canto ad Amici 26, è quanto dichiarato da Giordana Angi che dopo aver visto il suo nome circolare su vari siti e sui social associato a un possibile nuovo ruolo all'interno del programma, ha deciso di smentire le indiscrezioni emerse condividendo sui social lo stralcio di un'intervista dello scorso maggio, in cui si diceva contenta di come stesse procedendo la sua carriera. Nella domanda, postale da SuperGuida Tv, le si chiedeva se avesse mai pensato alla possibilità di diventare giudice o coach e argomentando aveva risposto: "Il ruolo che ho adesso mi piace tantissimo, perché non ha limiti. Lavoro con tutti e questa è una cosa che apprezzo davvero molto. Dando quello che ho, in modo indistinto a tutti, mi sento davvero appagata". In aggiunta allo screen della risposta, ha poi scritto: "Confermo quanto detto a maggio. Grazie però della stima inaspettata che mi avete regalato attraverso tutti i vostri messaggi".

L'ipotesi di Amadeus coach di canto

Intanto, il posto di Anna Pettinelli è ancora vuoto e considerando che da metà settembre si inizia con i casting e con la scuola del talent show, è chiaro che bisognerà trovare ben presto qualcuno che sostituisca la speaker radiofonica. Era emerso il nome di Amadeus, già giudice nelle due edizioni del talent show di Maria De Filippi e che, vista la sua esperienza radiofonica, oltre che da direttore artistico di cinque Festival di Sanremo, potrebbe non essere una scelta azzardata visto che, ad oggi, non è legato a nessuna emittente televisiva.