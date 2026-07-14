Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli come prof ad Amici 2027, l’ipotesi sulla nuova commissione di canto

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Giordana Angi a sostituire Anna Pettinelli come prof di canto nella prossima edizione di Amici. Concorrente e seconda classificata nel 2019, negli anni il suo legame con il talent condotto da Maria De Filippi è diventato sempre più forte.

La nuova edizione di Amici si prospetta ricca di cambiamenti. Nella prossima edizione del talent di Maria De Filippi potrebbero infatti comparire anche le discipline sportive, accanto al ballo e al canto, oltre all'ipotesi di "eliminare" il daytime e accogliere allievi già conosciuti. Uno dei nodi principali rimane però la composizione della nuova commissione di professori: se nomi come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono ormai due capisaldi, continuano a rincorrersi le voci su chi potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli. La nota insegnante di canto e speaker radiofonica avrebbe deciso di lasciare il programma per accettare un ruolo da giurata a Tale e Quale Show.

Chi potrebbe prendere il posto della prof Pettinelli? Secondo All music Italia, a sedersi dietro la cattedra di Amici 2026/ 2027 potrebbe essere Giordana Angi. La cantante ha un forte e duraturo legame con il talent e con Maria De Filippi, iniziato 8 anni fa con la sua partecipazione e il secondo posto in finale (a vincere era stato il tenore Alberto Urso) e diventato sempre più solido con il passare degli anni. "Non ci sono conferme ufficiali da Fascino. Ma se trovasse riscontro, non sarebbe una scelta a sorpresa", fa sapere il sito.

In effetti non si tratterebbe di un nome nuovo al programma, ma piuttosto del completamento di un percorso: dopo il secondo posto nel 2019, Angi è stata caposquadra della squadra bianca nella versione Celebrities del talent, per poi tornare negli anni successivi già come vocal coach e, negli ultimi anni, come ospite sia nel pomeridiano che durante il Serale, presentando al pubblico i suoi nuovi brani. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, che potrebbero trovare presto una conferma o una smentita. In ogni caso, Amici 2027 non sarà uguale a come gli spettatori lo ricordano, sia per quanto riguarda i professori che per il meccanismo.