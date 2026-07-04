Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, Eros l’accompagna all’altare tra le battute: “Chi è che era in ritardo?”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono marito e moglie. Durante la cerimonia al Castello di Lentini in Sicilia la sposa è stata accompagnata all’altare da papà Eros Ramazzotti, che ha smorzato la tensione con diverse battute. Emozioni anche per il discorso di mamma Michelle Hunziker: “Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza”.

Un ingresso all'altare impossibile da dimenticare, capace di unire le lacrime a una ventata di ilarità. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati nella cornice del Castello Xirumi Serravalle a Lentini, in provincia di Siracusa, dopo una storia d'amore iniziata circa 9 anni fa e la nascita del figlio Cesare. A rubare la scena durante i momenti iniziali della cerimonia è stato papà Eros Ramazzotti, che ha accompagnato la figlia lungo la navata tra le battute. Spazio anche al discorso di mamma Michelle Hunziker: "Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza".

Aurora Ramazzotti accompagnata all'altare da papà Eros

Visibilmente emozionato, il cantante ha scelto l'ironia per allentare la tensione e, rivolgendosi agli invitati, ha esclamato a gran voce: "Buonasera! Chi è che era in ritardo?". Una battuta che ha subito scatenato le risate dei presenti e che, stando ai retroscena emersi nelle ultime ore, potrebbe non essere stata casuale. Tra gli ospiti, infatti, c'è chi ha vissuto un piccolo imprevisto dell'ultimo minuto: Giulia Salemi. L'influencer ha dimenticato il suo abito da cerimonia a casa ed è stata costretta a una corsa contro il tempo per trovarne uno nuovo in Sicilia, facendo slittare di circa trenta minuti la partenza del pullman privato che accompagnava gli invitati al castello. Un divertente fuori programma che ha reso l'atmosfera ancora più complice.

A destra, Aurora ed Eros; a sinistra, Giulia Salemi arriva al bus in ritardo

Oltre ai sorrisi, Eros Ramazzotti ha voluto dedicare alla coppia parole dolci anche via social. Attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram, il cantante ha espresso una riflessione sull'amore e sul valore del loro legame: "In un'epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati, è un miracolo. Io vi dico, non cambiate mai ma, miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà".

Il discorso di Michelle Hunziker: "La scuola più intensa della nostra vita"

Superato il momento di divertimento iniziale, la cerimonia ha regalato anche momenti di emozione intensa grazie alle parole di Michelle Hunziker. La showgirl ha preso il microfono per dedicare un pensiero alla neo-coppia e a sua figlia Aurora: "Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza", ha confidato con la voce rotta dall'emozione, celebrando il percorso intrapreso dalla figlia, oggi donna, moglie e mamma del piccolo Cesare. Tre giorni di festeggiamenti iniziati con il rito civile in comune e proseguiti oggi al castello, con gli sposi pronta a celebrare il loro amore fino a domenica insieme alla famiglia e agli amici di sempre, tra cui Sara Daniele.