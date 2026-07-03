Aurora Ramazzotti sposa in infradito e copricapo a rete: il matrimonio civile con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati: oggi c’è stato il rito civile, domani si proseguirà con cerimonia e party presso il Castello di Lentini.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Dopo mesi di attesa e preparativi, il grande giorno è arrivato: il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Le rispettive famiglie e gli amici ieri si sono messi in viaggio alla volta della Sicilia, scelta come location della cerimonia e dei festeggiamenti. Nello specifico, gli sposi hanno distribuito le nozze su tre giornate, un intero weekend all'insegna dell'amore, dedicato solo a loro, circondati dall'affetto delle persone care. Questa sera ci sarà una cena pre-nuziale, poi sarà la volta del giorno clou con cerimonia e party nel Castello Xirumi Serravalle di Lentini (dimora storica in provincia di Siracusa), infine ci sarà una festa post-matrimonio.

Oggi, invece, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno firmato i documenti per le nozze alla presenza del sindaco Giovanni Burtone, presso il monastero di San Benedetto a Militello (la città natale di Pippo Baudo. È stata proprio la figlia condividere sui social la prima foto ufficiale al grido di "Si parte": il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, quindi. Gli sposi per questa prima parte del loro matrimonio hanno scelto dei look informali: completo bianco per lei, camicia classica coordinata per lui.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, @therealauroragram

Mentre l'influencer ha optato per un paio di comode infradito zebrate, lui ha puntato su un paio di sneakers. La 29enne ha completato il look con un copricapo di rete candido, a cui ha aggiunto all'esterno un paio di maxi occhiali da sole scuri. Erano presenti poche persone, ma immancabili i rispettivi genitori. Tra l'altro per l'occasione Michelle Hunziker ha ricevuto la cittadinanza onoraria, conferita perché da bambina era solita trascorrere le vacanze estive proprio a Militello.

@militelloinvaldicatania

Aurora Ramazzotti ha seguito un trend attuale con questo primo look nuziale. A Fanpage.it, anche l'esperta Elisa Motterle ha confermato qualche giorno fa: "Adesso va di moda il cappello da sposa". Per il rito civile, l'influencer ha scelto qualcosa di minimal ed essenziale, ha quindi declinato la tendenza adattandola alla sua personalità, evitando dettagli vistosi e rimanendo sulla semplicità di una cuffia. Poche settimane fa, Ludovica Pagani per esempio ha invece puntato su un modello diverso, un cappellino più squadrato completato con una veletta e un fiocco, per dare un tocco chic e misterioso al tutto. Scelta ancora differente per Dua Lipa, che nel giorno del sì ha optato per un maxi cappello a tesa larga, bianco ovviamente.

@militelloinvaldicatania

I fan sono molto curiosi di conoscere le sue scelte per il fatidico giorno. L'influencer non ha assecondato la curiosità e non ha dato alcuna anticipazione sul vestito da sposa. Ha però fornito un solo dettaglio: è stata lei stessa a disegnarlo. Ha aggiunto anche che a vestire le sue damigelle sarà invece il brand Aerenica di Nicole Cavallo, con un'attenzione prticolare per la migliore amica della sposa, Sara Daniele: lei indosserà un abito custom nato da un'idea personale.