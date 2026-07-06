Il secondo abito da sposa di Aurora Ramazzotti: vestito corto con le paillettes per il ballo con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti nel giorno del matrimonio ha sfoggiato tre abiti: uno per la cerimonia, uno per il party e uno per il ballo di coppia col marito.

Instagram @cristinamusacchio

Per Aurora Ramazzotti sarà impossibile dimenticare il weekend appena concluso. Sono stati tre giorni da favola, in cui ha potuto celebrare l'amore nei confronti del suo compagno, colui a cui ha promesso amore eterno e con cui vuole passare il resto della sua vita. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha infatti sposato Goffredo Cerza, con cui sta insieme ormai da quasi 10 anni. Insieme hanno anche un figlio, Cesare, nato nel 2023. La coppia ha voluto attorno a sé tutte le persone care in questi giorni così importanti: c'erano le rispettive famiglie, gli amici di sempre. L'amica del cuore dell'influencer Sara Daniele ha officiato la cerimonia, ma c'erano anche altri volti noti tra cui Paola Di Benedetto, Giulia Salemi, Jonathan Kashanian, Serena Autieri. Nel fatidico giorno del sì la sposa ha fatto più cambi d'abito.

È una tradizione ormai consolidata: è un modo per scandire due diverse fasi della giornata. Solitamente si usa un abito per il rito vero e proprio e un altro per il party e frequentemente si passa dal look lungo tradizionale e romantico a quello corto più moderno, fresco e sbarazzino, per scatenarsi in pista da ballo!

Il primo abito da sposa

Certo, non è forse una consuetudine allineata col galateo. A Fanpage.it l'esperta Elisa Motterle ha infatti spiegato che in verità il cambio d'abito andrebbe fatto se lo fanno tutti, non solo la sposa: sarebbe più corretto farlo in caso di festeggiamenti distanziati nel tempo, in cui sia gli sposi che gli invitati hanno il tempo di provvedere al rinnovo dell'outfit. "Altrimenti è una sfilata di moda" ha specificato. Mettendo da parte il galateo e tornando ad Aurora Raamzzotti, lei ha sfoggiato un abito per la cerimonia e uno per un momento speciale: un ballo assieme al marito, su una coreografia studiata passo passo in modo molto preciso.

Il ballo degli sposi, Instagram @cristinamusacchio

Si sono cimentati con una vera e propria esibizione, regalando un piccolo show ai loro ospiti. Per muoversi in modo comodo e sentirsi libera negli spostamenti, l'influencer ha optato per un mini dress strapless con corpetto e gonna impreziositi di dettagli scintillanti, che danno il giusto tocco glamour di luce. Tra l'altro secondo Chi, l'influencer avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci e sarebbe nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La notizia non è stata ancora ufficializzata dalla Rai o dalla diretta interessata.

Il secondo abito da sposa, Instagram @cristinamusacchio

Il secondo abito è stato pensato appositamente per questo momento, mentre come protagonista assoluto Aurora Ramazzotti ha voluto un abito elegante e raffinato. Si è affidata a Giorgio Armani Privé, stessa Maison che aveva realizzato l'abito da sposa di sua madre, quando Michelle Hunziker sposò Eros Ramazzotti. Il sogno dell'influencer, infatti, era avere un abito simile a quello ed è riuscita a realizzare questo desiderio.

Il terzo abito da sposa, Instagram @@kingcerz

E di Giorgio Armani era anche il terzo abito, una sorta di slip dress candido con minuscoli cristalli luminosi sullo scollo a V, una creazione semplice e intramontabile. Proprio con quell'abito ha dato un annuncio a sorpresa, di cui neppure il marito era a conoscenza: la pubblicazione del suo primo Ep, proprio a lui dedicato.