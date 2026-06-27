Le regole per la sposa nel giorno del matrimonio, Elisa Motterle: “Perle solo in un caso, scarpe blu superate”

A un matrimonio non sono solo gli invitati a commettere errori di stile, ma anche gli sposi. Ecco i consigli dell’esperta Elisa Motterle su abito e gioielli.

Abito a sirena o con la gonna vaporosa, principesco o minimal, tempestato di cristalli o abbellito col pizzo: ogni donna ha l'abito da sposa dei suoi sogni. E non è detto che entrando in atelier, poi si esca con ciò che si aveva in mente dall'inizio: c'è anche chi stravolge completamente la propria prospettiva, optando per qualcosa che magari non avrebbe mai considerato, prima di vederselo addosso. Il dress code nuziale racconta molto della sposa, ma anche qui si rischia di commettere qualche errore presi dalla fretta o dall'indecisione. Vale anche per gli invitati: lo strafalcione di stile è dietro l'angolo. L'esperta Elisa Motterle ha spiegato a Fanpage.it come orientarsi nella scelta del look per il fatidico giorno del sì.

Ai matrimoni non sono solo gli invitati a commettere errori di stile: vale anche per la sposa. Come si sceglie il giusto look nuziale?

Diciamo che la sposa quel giorno lì può fare quello che vuole, nessuno le può dire niente! Però va detto che il vestito da sposa non è un vestito da sera bianco: vediamo scollature, bustier. Un vestito da sposa come si deve dovrebbe avere le braccia coperte, almeno la parte alta, niente scollature inguinali o cose eccessivamente sexy. Adesso va di moda il cappello da sposa, che va bene ma non con l'abito da principessa: richiede secondo me un abito un po' più metropolitano per così dire. Altrimenti si fa il cosplay di Rossella O'Hara.

La sposa può indossare gli occhiali?

Vedo spesso il velo abbinato agli occhiali. Se decidiamo di mettere il velo, quel giorno sarebbe meglio mettere le lenti a contatto, perché altrimenti ci sono troppe cose intorno alla faccia che distraggono. Vale lo stesso discorso se si mette il cappello. Poi dipende. Magari gli occhiali sono una parte abbastanza identificativa della sua immagine: in questo caso li può mettere. Però se sceglie di addobbare il capo con velo o cappello, l'occhiale rischia di creare un po' un conflitto di interesse. Troppa roba.

Che ne pensi di questa moda dei cambi d'abito alle nozze?

Io qua sono un po' nazista. Per me il cambio d'abito va bene, io pure l'ho fatto, ma l'ho fatto per tutti, altrimenti è una sfilata di moda. Io mi sono sposata nel primissimo pomeriggio e poi ho fatto una cena la sera, ma siamo andati a cambiarci tutti: tra le 2:00 di pomeriggio e le 9:00 di sera il dress code cambia. Ma non è che io vado a cambiarmi e tutti gli altri no, perché così sembra che io voglia solo far vedere che ho comprato due vestiti. La sposa si cambia se tutti si cambiano, altrimenti è solo uno sfoggio di diverse mise e magari i miei poveri invitati devono anche aspettare mentre io vado a cambiare.

La sposa che gioielli dovrebbe indossare?

Qui ci sono diverse tradizioni, tipo che la sposa dovrebbe indossare un gioiello regalato dalla suocera. In realtà, secondo me, oggi l'unica cosa da dire è: non andate all'altare con l'anello di fidanzamento. L'unica cosa è di arrivare all'altare con le mani libere. L'anello di fidanzamento si dà alla testimone o alla damigella.

È vero che sono le perle, quelle tradizionalmente indicate per il look nuziale?

Sì, ma sulle perle bisogna capire quanto si è superstiziosi! Perché è vero che sono associate alla sposa, in quanto simbolo molto femminile, ma se regalate si sostiene che portino lacrime, quindi bisogna ricordarsi di pagarle con una monetina simbolica, come si fa con i portafogli. Se ti regalano un portafogli si mette la monetina dentro. Stessa cosa per le perle: chi le riceve le paga simbolicamente con una monetina, come se non fosse un vero regalo.

E invece gioielli più vistosi, magari diamanti molto brillanti o collier importanti?

In teoria no, ma dipende: ci sta una sposa glamour. È l'eterna lotta tra la tendenza e le regole tradizionali.

A proposito di tradizione: è ancora in voga la regola dell'indossare qualcosa di prestato, di vecchio, di blu e di nuovo?

Secondo me sì. Il dettaglio blu può essere veramente qualunque cosa: un nastrino cucito dentro all'orlo dell'abito, un paio di orecchini con zaffiri. La scarpa blu, come la Manolo Blahnik di Carrie Bradshaw 15 anni fa, onestamente è diventata una cosa un po' inflazionata. Carina l'idea, ma ha fatto il suo tempo: forse possiamo passare oltre.

E per lo sposo?

Lì succedono gli errori peggiori. A un matrimonio molto importante lo sposo indosserà il tight, ma attenzione. Hai presente quando fanno mettere il completo ai calciatori? Lo vedi subito che non sono abituati a indossare questo tipo di abiti, li vedi che sono impacciati. Alla fine è molto meglio, secondo me, indossare una cosa un po' meno formale nella quale però sentirsi a proprio agio, piuttosto che vestirsi da principe ereditario e risultare poi ingessato tutto il giorno o peggio, finire con lo sposo che si toglie la giacca e rimane con la maglietta alla salute!