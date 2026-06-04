Quanto costa il trucco da sposa e come deve essere il make up per il matrimonio

Colori neutri, niente glitter, base luminosa: ecco come deve essere un impeccabile make up sposa. Essenziale è preparare la pelle con la giusta skincare.

Nel fatidico giorno del sì ogni sposa vuole essere bellissima, vuole sentirsi la principessa, l'assoluta protagonista della festa. Questo non significa stravolgere il proprio stile, la propria immagine, pur di assecondare uno stereotipo, o i gusti altrui o per piacere a tutti i costi agli altri. Vale per l'abito e vale per il make up. Anzi, l'unico modo per sentirsi veramente a proprio agio sull'altare è proprio quello di essere se stessi. Il rischio, altrimenti, è quello di non riconoscersi. Che si opti per un trucco sposa semplice o per uno più vistoso ed elaborato, l'importante è che la diretta interessata guardandosi allo specchio si senta bene. E non è detto che sia necessario spendere una fortuna: anzi, c'è anche chi sceglie di fare tutto da sola.

Il trucco per la sposa può costare dai 180 ai 500 euro

Sicuramente il servizio del trucco sposa richiede una spesa più consistente, rispetto al make up che viene eseguito per altre occasioni: è pensato per durare a lungo, si utilizzano prodotti di alta qualità, solitamente a eseguirlo è una mano esperta, specializzata in quell'esecuzione. A questa valutazione, si aggiunge poi l'eventuale costo da sostenere per raggiungere la location dell'evento o la casa della sposa, le eventuali prove dei giorni prima. Questi elementi vengono presi in considerazione per definire il prezzo finale, che può includere anche la parte relativa all'acconciatura. Ogni truccatrice ha il suo tariffario: volendo dare una fascia orientativa, dai 180 euro ai 500 euro.

Il trucco sposa fai da te

Il fai da te consente ovviamente di risparmiare, ma è una strada da seguire solo se si è esperte in materia, solo se si è abituate a look davvero molto acqua e sapone: non è il caso di fare troppa sperimentazione per un'occasione così importante, di improvvisarsi make up artist il giorno prima del matrimonio! Anzi, l'ideale sarebbe fare più prove nelle settimane precedenti, magari anche aiutandosi con dei tutorial, così da apprendere qualche trucchetto del mestiere e sviluppare un po' di manualità. Essenziale è portare con sé un kit ritocco, per dare una rinfrescata al make up durante la giornata, ma il consiglio è di concentrarsi su tecniche consolidate, utilizzando prodotti che si è abituati a usare, per non sbagliare con colori e texture. La cipria non può mancare per opacizzare la pelle ed eliminare l'effetto lucido, così da avere una resa perfetta anche in foto. Consigliati anche: lucidalabbra o rossetto, spray fissante, acqua termale.

Occhi marroni, verdi e azzurri: quali colori scegliere

L'ombretto va abbinato al colore degli occhi, all'incarnato, tenendo anche conto se si tratta di una cerimonia di giorno o di sera. Le nuance perfette per tutte le spose, gli evergreen raffinati ed eleganti, sono l'avorio, il beige, lo champagne: danno luminosità senza appesantire lo sguardo. Gli occhi marroni si sposano benissimo col bronzo, quelli verdi si abbinano bene col malva, per gli occhi azzurri l'ideale è il rosa antico. In caso di cerimonia serale, si può dare un tocco più glam con uno smokey leggero che possa rendere il make up perfetto anche sotto le stelle, sfumando un colore più scuro all'esterno dell'occhio, allungandolo e dando un tocco da diva. I glitter non sono una scelta ottimale: hanno una resa problematica in foto e video sotto le luci artificiali, vanno ritoccati molto spesso, il luccichio che emanano distoglie l'attenzione. Sono sconsigliati soprattutto su pelli mature, perché evidenziano rughe, pieghette, pori.

Il trucco semplice e naturale che non delude mai

Le spose richiedono solitamente un make up dal finish naturale, molto luminoso, all'insegna della semplicità ma d'effetto. L'ottica è valorizzare il viso, i punti di forza, piuttosto che concentrarsi sui difetti, che non devono diventare un'ossessione, l'unico focus problematico. La skincare è essenziale: la verità è che il make up del giorno del sì, comincia molto prima, comincia preparando adeguatamente la pelle. Va curata settimane prima, lavorando di esfoliazione e idratazione, così da arrivare al fatidico momento con una pelle il più sana e pulita possibile. La skincare è personalizzata: ogni pelle ha le sue specifiche esigenze. Con la giusta skincare, la pelle permette al make up di durare più a lungo. La base trucco per chi punta alla semplicità è poco coprente, ma luminosa: si scelgono prodotti rimpolpanti e liftanti, che si fondano bene con la pelle e che possano contrastare l'effetto lucido.

Giorgio Armani Beauty

Il blush mette in evidenzia le guance, delicatamente, dà un tocco di colore più vibrante. Il make up occhi è importante perché fa da focus principale: meglio giocare con colori neutri. Ciglia finta, mascara ed eyeliner intensificano lo sguardo, ma attenzione: è bene che siano prodotti waterproof, per scongiurare il pericolo lacrime in agguato. Le sopracciglia non si possono trascurare: sono la cornice dello sguardo, ma nel disegnare la forma bisogna tenere presente della forma naturale preesistente, senza stravolgerla e abbinando bene il colore al colore del pelo. Labbra a prova di sorriso nel giorno del matrimonio non vogliono colori scuri, ma solo un velo di lucidalabbra o rossetto mat nude. L'importante è applicarli su labbra perfettamente idratate e ben esfoliate con uno scrub, per una stesura e una durata impeccabili.