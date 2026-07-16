Vacanze al mare low cost: dalla Sardegna alla Puglia dove spendere poco per una settimana a fine agosto in Italia

Dalla Puglia alla Sardegna, passando per Molise, Toscana e Liguria: alcune delle località di mare italiane dov’è possibile andare in vacanza a fine agosto senza spendere una fortuna.

Al contrario di quello che si sente dire sempre più spesso, l’estate non è affatto finita e chi non ha prenotato nulla è ancora in tempo per organizzare una vacanza dell’ultimo minuto. Certo, il caldo delle ultime settimane e i prezzi elevati raggiunti da molte delle destinazioni balneari più famose possono scoraggiare, ma non bisogna arrendersi: esistono ancora località che permettono di trascorrere una settimana al mare senza spendere cifre esorbitanti. Fanpage.it ha confrontato le offerte disponibili su Booking.com per la settimana campione dal 24 al 31 agosto 2026, prendendo come riferimento un soggiorno di sette notti per due persone. Dalla Puglia alla Sardegna, passando per Molise, Toscana e Liguria, ecco alcune delle destinazioni italiane che offrono un buon compromesso tra bellezza, mare e prezzi accessibili.

Puglia, il fascino di Ostuni e il mare Bandiera Blu di Vieste

La Puglia continua a essere una delle regioni più amate dell’estate italiana, ma scegliendo le località giuste è possibile spendere decisamente di meno, anche ad agosto. Ostuni, la celebre Città Bianca, conquista con il suo centro storico fatto di stradine bianche, piazzette panoramiche e locali. Pur non affacciandosi direttamente sul mare, dista solo pochi chilometri dalle spiagge della costa adriatica e per la settimana dal 24 al 31 agosto si trovano alloggi su Booking a partire da circa 480 euro per due persone.

Ostuni, Puglia

Vieste invece si trova nel cuore del Gargano ed è famosa per il suo centro storico arroccato, le spiagge di sabbia e le acque cristalline, tanto che la località è stata premiata anche con la Bandiera Blu. Qui gli alloggi partono mediamente da circa 500 euro per una settimana per due.

Vieste, Puglia

Molise, la gemma segreta dell’Adriatico

Tra le regioni meno attraversate dall’overtourism e spesso anche sottovalutate, il Molise rappresenta una delle alternative più convenienti per una vacanza al mare. Termoli è il suo simbolo: un borgo marinaro dominato dal Castello Svevo, con un centro storico affacciato sul mare e spiagge vicine.

Lungomare di Termoli con trabocco

Qui su Booking è possibile trovare sistemazioni intorno ai 540 euro per due persone. Un’altra opzione è Campomarino, conosciuta per il suo litorale lungo e sabbioso, le dune e le pinete che caratterizzano la costa; per la stessa settimana di agosto i prezzi medi degli alloggi si aggirano intorno ai 600 euro.

Campomarino, Molise

La Sardegna lontana dalle mete vip

Anche la Sardegna può essere una meta low cost, a patto di evitare le destinazioni più esclusive della Costa Smeralda. Ogliastra, sulla costa orientale dell’isola, offre alcune delle spiagge più spettacolari della Sardegna, tra calette, scogliere e mare cristallino, ma con prezzi decisamente più bassi.

Cala Moresca, Ogliastra, Sardegna

Qui si trovano soggiorni a partire da circa 500 euro per due persone. Un’altra valida alternativa può essere anche Cabras, che si trova invece sulla costa occidentale, dalla quale si può visitare la celebre spiaggia di Is Arutas, famosa per la sua sabbia composta da piccoli granelli di quarzo bianchi e colorati. Per una settimana a fine agosto gli alloggi si trovano intorno ai 600 euro.

Spiaggia di Is Arutas a Cabras

Toscana, campeggi e mare lungo la Costa degli Etruschi e la Maremma

La Toscana è una delle mete più popolari e apprezzate per una vacanza estiva, ma questo non vuol dire che non si possa andare in città più economiche. Campiglia Marittima, nell’entroterra della Costa degli Etruschi e a pochi minuti dalle spiagge di San Vincenzo e del Golfo di Baratti, offre campeggi con prezzi a partire da circa 260 euro per due persone, mentre le altre tipologie di alloggio si aggirano mediamente intorno ai 645 euro.

Golfo di Baratti visto da Populonia

In Maremma, invece, Albinia è un ottimo punto di partenza per raggiungere spiagge come quelle della Giannella e della Feniglia e anche qui i campeggi partono da circa 300 euro, mentre hotel, residence e appartamenti si trovano mediamente intorno ai 600 euro per una settimana.

Una spiaggia di Albinia, Maremma

Noli e Deiva Marina in Liguria

Rispetto alle altre regioni considerate, la Liguria presenta prezzi mediamente più alti, ma alcune città restano comunque più accessibili rispetto alle celebri Cinque Terre o a Portofino. Noli, uno dei Borghi più belli d’Italia, offre un mix di spiagge, vicoli medievali e mare limpido, con alloggi che si aggirano intorno ai 700 euro per due persone.

Noli, Liguria

Leggermente più conveniente è Deiva Marina, sulla Riviera di Levante, apprezzata per la sua ampia spiaggia e per la posizione strategica che permette di raggiungere facilmente anche le Cinque Terre in treno. Per la settimana dal 24 al 31 agosto le sistemazioni disponibili su Booking hanno un prezzo di circa 680 euro per due persone.