Estate low cost, 5 mete di mare economiche in Europa per le vacanze 2026
Con il costo della vita ancora elevato e le incertezze economiche che continuano a influenzare le scelte delle famiglie, per l’estate 2026 molti italiani pensano a vacanze più vicine e accessibili. Se da un lato le grandi capitali europee e le destinazioni più famose continuano ad attirare milioni di turisti, dall’altro cresce l’interesse per località meno inflazionate, raggiungibili con voli economici e capaci di offrire mare, cultura e buon cibo senza svuotare completamente il portafoglio. Fanpage.it ha confrontato i prezzi di voli e alloggi per il periodo compreso tra il 18 e il 25 luglio 2026, individuando 5 destinazioni europee che permettono di organizzare una settimana di vacanza a costi più bassi.
Salonicco, la Grecia tra mare e storia
Seconda città della Grecia per numero di abitanti, Salonicco è una delle mete più interessanti (e spesso poco considerate) per chi cerca una vacanza che unisca spiagge, storia e vita notturna. Affacciata sul Mar Egeo, conserva testimonianze bizantine e ottomane, oltre al celebre lungomare con la Torre Bianca, simbolo della città. Da qui è facile raggiungere alcune delle spiagge più apprezzate della regione della Macedonia Centrale. Per una settimana dal 18 al 25 luglio 2026, i voli andata e ritorno partono da circa 160 euro da Milano e da 104 euro da Roma. Gli alloggi su Booking si trovano a partire da circa 280 euro per due persone per l’intera settimana.
Porto, l’alternativa economica al Portogallo più turistico
Spesso oscurata dalla popolarità di Lisbona, Porto rappresenta una delle destinazioni più convenienti dell’Europa occidentale. La città è famosa per il centro storico affacciato sul fiume Douro, per il quartiere Ribeira e per le cantine che producono il celebre vino Porto. I voli per il periodo considerato costano circa 127 euro da Milano e 130 euro da Roma, mentre gli alloggi partono da circa 235 euro per due persone per una settimana, risultando tra le opzioni più economiche dell’intera classifica.
Zara, il piccolo gioiello della Croazia
Negli ultimi anni la Croazia è diventata una delle mete preferite dagli italiani, ma Zara continua a mantenere prezzi più bassi rispetto ad altre località dell’Adriatico. Il centro storico racchiude monumenti romani e veneziani, mentre il celebre Organo Marino e il Saluto al Sole attirano visitatori da tutto il mondo. Da Milano i voli partono da circa 110 euro andata e ritorno, mentre da Roma il costo si aggira intorno ai 130 euro con uno scalo. Per una settimana, gli alloggi costano invece attorno ai 450 euro per due persone; non i più economici della lista, ma sicuramente 300-350 euro in totale non è infattibile.
Danzica, la sorpresa sul Mar Baltico
Chi è disposto a rinunciare alle acque calde del Mediterraneo può trovare a Danzica una delle migliori occasioni dell’estate europea. La città polacca, affacciata sul Mar Baltico, conquista con il suo centro storico, la Via Reale e il lungomare di Sopot, una delle località balneari più frequentate della Polonia. Danzica è inoltre una delle destinazioni più economiche per raggiungere il mare nel Nord Europa, i voli costano solamente 70 euro da Milano e 110 euro da Roma, mentre una sistemazione per due persone parte da circa 280 euro per l’intera settimana.
Alicante e la Costa Blanca
Tra le mete spagnole più convenienti figura Alicante, città della Costa Blanca nota per le lunghe spiagge sabbiose, il Castello di Santa Barbara e il lungomare costellato di locali e ristoranti. Rispetto a destinazioni più famose come Barcellona o le Canarie, Alicante permette di spendere meno pur offrendo un clima ideale e numerose esperienze. Per il periodo tra il 18 e il 25 luglio 2026, i voli partono da circa 110 euro da Milano e da 90 euro da Roma, mentre gli alloggi hanno prezzi a partire da circa 450 euro per due persone per una settimana.