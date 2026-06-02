Estate low cost, 5 mete di mare economiche in Europa per le vacanze 2026

Da Salonicco ad Alicante, passando per Porto, Zara e Danzica, cinque destinazioni europee dove trascorrere una settimana di vacanza nell’estate 2026 se si vuole risparmiare.

Con il costo della vita ancora elevato e le incertezze economiche che continuano a influenzare le scelte delle famiglie, per l’estate 2026 molti italiani pensano a vacanze più vicine e accessibili. Se da un lato le grandi capitali europee e le destinazioni più famose continuano ad attirare milioni di turisti, dall’altro cresce l’interesse per località meno inflazionate, raggiungibili con voli economici e capaci di offrire mare, cultura e buon cibo senza svuotare completamente il portafoglio. Fanpage.it ha confrontato i prezzi di voli e alloggi per il periodo compreso tra il 18 e il 25 luglio 2026, individuando 5 destinazioni europee che permettono di organizzare una settimana di vacanza a costi più bassi.

Salonicco, la Grecia tra mare e storia

Seconda città della Grecia per numero di abitanti, Salonicco è una delle mete più interessanti (e spesso poco considerate) per chi cerca una vacanza che unisca spiagge, storia e vita notturna. Affacciata sul Mar Egeo, conserva testimonianze bizantine e ottomane, oltre al celebre lungomare con la Torre Bianca, simbolo della città. Da qui è facile raggiungere alcune delle spiagge più apprezzate della regione della Macedonia Centrale. Per una settimana dal 18 al 25 luglio 2026, i voli andata e ritorno partono da circa 160 euro da Milano e da 104 euro da Roma. Gli alloggi su Booking si trovano a partire da circa 280 euro per due persone per l’intera settimana.

Torre Bianca e il centro storico di Salonicco

Porto, l’alternativa economica al Portogallo più turistico

Spesso oscurata dalla popolarità di Lisbona, Porto rappresenta una delle destinazioni più convenienti dell’Europa occidentale. La città è famosa per il centro storico affacciato sul fiume Douro, per il quartiere Ribeira e per le cantine che producono il celebre vino Porto. I voli per il periodo considerato costano circa 127 euro da Milano e 130 euro da Roma, mentre gli alloggi partono da circa 235 euro per due persone per una settimana, risultando tra le opzioni più economiche dell’intera classifica.

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Vecchia città di Porto, Portogallo

Zara, il piccolo gioiello della Croazia

Negli ultimi anni la Croazia è diventata una delle mete preferite dagli italiani, ma Zara continua a mantenere prezzi più bassi rispetto ad altre località dell’Adriatico. Il centro storico racchiude monumenti romani e veneziani, mentre il celebre Organo Marino e il Saluto al Sole attirano visitatori da tutto il mondo. Da Milano i voli partono da circa 110 euro andata e ritorno, mentre da Roma il costo si aggira intorno ai 130 euro con uno scalo. Per una settimana, gli alloggi costano invece attorno ai 450 euro per due persone; non i più economici della lista, ma sicuramente 300-350 euro in totale non è infattibile.

Centro storico e lungomare di Zara, Croazia

Danzica, la sorpresa sul Mar Baltico

Chi è disposto a rinunciare alle acque calde del Mediterraneo può trovare a Danzica una delle migliori occasioni dell’estate europea. La città polacca, affacciata sul Mar Baltico, conquista con il suo centro storico, la Via Reale e il lungomare di Sopot, una delle località balneari più frequentate della Polonia. Danzica è inoltre una delle destinazioni più economiche per raggiungere il mare nel Nord Europa, i voli costano solamente 70 euro da Milano e 110 euro da Roma, mentre una sistemazione per due persone parte da circa 280 euro per l’intera settimana.

Sopot, Danzica

Alicante e la Costa Blanca

Tra le mete spagnole più convenienti figura Alicante, città della Costa Blanca nota per le lunghe spiagge sabbiose, il Castello di Santa Barbara e il lungomare costellato di locali e ristoranti. Rispetto a destinazioni più famose come Barcellona o le Canarie, Alicante permette di spendere meno pur offrendo un clima ideale e numerose esperienze. Per il periodo tra il 18 e il 25 luglio 2026, i voli partono da circa 110 euro da Milano e da 90 euro da Roma, mentre gli alloggi hanno prezzi a partire da circa 450 euro per due persone per una settimana.