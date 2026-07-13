Vacanza al mare last minute, 5 mete economiche per agosto: Salonicco in Grecia costa 300 euro a persona

Dalla Grecia al Portogallo, passando per Sicilia, Puglia e Francia: anche prenotando all’ultimo è ancora possibile concedersi una settimana di mare ad agosto spendendo meno di 500 euro a persona tra viaggio e alloggio.

Siamo nel cuore dell’estate, tutto è già stato organizzato nei minimi dettagli: dai giorni di ferie, ai voli fino all’hotel. O almeno così dovrebbe essere. Sono tante infatti le persone che hanno deciso di aspettare a prenotare, alcuni perché si sono dimenticati, altri perché erano indecisi e c’è anche chi ha visto sfumare i piani all’ultimo. Se per luglio è ormai quasi tutto prenotato, per agosto c’è ancora speranza, se si ha la pazienza di cercare. Fanpage.it ha selezionato infatti una settimana campione, da sabato 22 a sabato 29 agosto, e confrontando i prezzi dei voli su Skyscanner, dei treni su Trainline e degli alloggi su Booking e Airbnb, abbiamo trovato 5 mete di mare dove tra spostamenti e alloggio si spende meno di 500 euro a persona. Dal Portogallo al Salento passando per Sicilia, Francia e Grecia, ecco quali sono i luoghi dove prenotare una vacanza last minute senza vendere un rene.

Penisola Calcidica, Grecia

Faro, Portogallo

Per una settimana a Faro dal 22 al 29 agosto si spendono circa 430 euro a persona, considerando un volo da Milano da circa 200 euro (215 euro da Napoli) trovato su Skyscanner e un soggiorno per due persone su Booking da circa 460 euro. Una cifra che permette di scoprire una delle località più affascinanti dell’Algarve, tra il centro storico circondato dalle mura medievali, la Cidade Velha, la Cattedrale e il Parco Naturale della Ria Formosa, dove ci sono lunghe distese e acqua cristalline, come Ilha de Faro, famosa per sabbia dorata.

Le acque cristalline del Parco naturale Rio Formosa, Faro

Trapani, Sicilia

Mare turchese, cucina siciliana e gite: Trapani è una delle mete italiane più convenienti per una vacanza last minute ad agosto. Passeggiando nel centro storico si incontrano chiese barocche, palazzi storici e ristoranti dove assaggiare il pesce della città. Da qui è facile poi raggiungere anche San Vito Lo Capo e Scopello, due luoghi meno affollati e turistici che distano da Trapani circa 50 minuti e offrono spiagge caraibiche e selvagge. Per la settimana dal 22 al 29 agosto gli alloggi su Booking costano circa 500 euro per due persone, mentre i voli partono da circa 180 euro da Milano e da circa 90 euro da Roma, per una spesa complessiva di circa 430 euro a persona da Milano e 300 euro da Roma.

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San Vito Lo Capo

Ostuni, Puglia

Chi preferisce non allontanarsi troppo può puntare su Ostuni, la Città Bianca della Puglia, situata nel cuore del Salento. Il suo centro storico intreccia vicoli, piccole piazze e case imbiancate, mentre a pochi chilometri si trovano alcune delle spiagge più belle della costa adriatica, come Costa Merlata e la Riserva Naturale di Torre Guaceto. Un soggiorno per due persone su Booking costa circa 600 euro per una settimana, ai quali si aggiunge un volo da Milano a Bari da circa 112 euro su Skyscanner oppure un treno Roma-Bari da circa 98 euro su Trainline; da Bari, Ostuni dista circa un’ora di auto. Il costo totale è di circa 415 euro a persona da Milano e 400 euro da Roma.

Ostuni, Salento, Puglia

Biarritz, Francia

Una delle perle che abbiamo trovato in offerta è Biarritz, celebre località della costa atlantica francese. I voli sono tra i più convenienti, con tariffe da circa 65 euro su Skyscanner, mentre gli hotel risultano un po’ più costosi. Cercando su Airbnb, però, è possibile trovare appartamenti per due persone intorno ai 700 euro per una settimana, portando il costo complessivo a circa 415 euro a persona. Passeggiare lungo la Grande Plage, visitare il suggestivo Rocher de la Vierge e il Porto Vecchio sono solo alcune delle attività da poter fare nella famosa città del surf.

Biarritz, Francia

Salonicco, Grecia

Con una spesa di circa 315 euro a persona, Salonicco è la meta più economica della selezione. Per la settimana dal 22 al 29 agosto un volo da Milano a Salonicco costa circa 164 euro su Skyscanner, mentre un soggiorno per due persone su Booking si trova intorno ai 300 euro. Oltre alla celebre Torre Bianca e al lungomare, si possono visitare anche la Rotonda, l’Arco di Galerio e il quartiere di Ano Poli, il centro storico attorno all’acropoli. Per le spiagge basta recarsi a Perea Beach e Agia Triada, che distano solo una quindicina di chilometri, oppure alle spiagge paradisiache della Penisola Calcidica.