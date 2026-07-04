Vacanze estive ad agosto con meno di 400 euro: da Alghero ad Alicante 5 viaggi low cost

Organizzare una vacanza all’ultimo senza spendere una fortuna è possibile: analizzando voli low cost e alloggi convenienti, Fanpage.it ha selezionato 5 destinazioni tra Italia, Croazia, Spagna e Francia, dove è possibile trascorrere una settimana spendendo meno di 400 euro.

Alghero, Sardegna

La tanta odiata domanda "Cosa fai a Capodanno?" ha una sorella anche nella stagione estiva, forse ancora più subdola e temuta: "Dove vai in vacanza quest'estate?". Ogni anno è sempre la stessa storia, tra il tran tran quotidiano e gli impegni che assorbono tutte le nostre energie, spesso ci ritroviamo all'ultimo momento a cercare dove andare e quello che ci troviamo davanti è uno scenario da Apocalisse: prezzi altissimi, alloggi quasi del tutto al completo e voli inavvicinabili. Ci sono però anche dei luoghi o a volte delle offerte che forniscono qualche scappatoia. Fanpage.it ha fatto allora un esperimento: usando i principali portali per trovare voli e alloggi come Skyscanner e Booking.com, ha selezionato 5 destinazioni a meno di 400 euro a persona per una vacanza last minute tra mare e città storiche.

I criteri di ricerca

Come prima cosa sono state scelte le date. Non provando neanche a guardare la settimana di Ferragosto, abbiamo pensato che la prima settimana di agosto, quindi da sabato 1 a sabato 8, potesse essere il giusto compromesso. Abbiamo allora cercato su Skyscanner le offerte delle principali compagnie aeree low cost come Easyjet, Wizz Air o Ryanair, selezionando 5 mete: Alghero, Valencia, Tolosa, Zagabria e Alicante. L'obbiettivo era quello di restare sotto un budget di 400 euro tra voli e alloggio a persona, considerando una vacanza per due. Cercando quindi su Booking.com abbiamo trovato le opzioni più economiche e abbordabili, evitando di selezionare ostelli o posti con bagni in comune per andare incontro alle esigenze di tutti.

Alghero, Sardegna

La prima meta scelta è italiana e una delle più apprezzate, chi non ama la Sardegna dopotutto? Alghero si presenta come una delle mete leggermente più costose, ma comunque in linea con il budget prefissato. I voli andata e ritorno per la settimana stabilita costano 145 euro a persona, mentre gli alloggi si aggirano attorno ai 500 euro per due, quindi circa 250 euro a testa, per un totale di 400 euro. A rendere speciale questa città è il suo centro storico di origine catalana, fatto di piccoli vicoli con ciottoli, stradine affacciate sul mare e piazze vivaci. Da qui è facile raggiungere alcune delle spiagge più belle della zona, come la Spiaggia di Maria Pia e Le Bombarde, mentre chi ama le escursioni può visitare la celebre Grotta di Nettuno, una delle attrazioni naturali più spettacolari della Sardegna.

Leggi anche Estate low cost, 5 mete di mare economiche in Europa per le vacanze 2026

Spiaggia Maria Pia, Alghero

Valencia, Spagna

Chi desidera invece alternare giornate al mare e visite culturali può puntare su Valencia, la perla della Spagna. Per il periodo scelto i voli andata e ritorno partono da circa 80 euro a persona, mentre un appartamento costa intorno ai 380 euro per due, ovvero circa 190 euro a testa: il totale si aggira quindi intorno ai 270 euro per persona. Oltre alle lunghe spiagge come Playa de la Malvarrosa, Valencia offre un centro storico ricco di monumenti, dalla Cattedrale con il campanile del Miguelete al vivace Mercado Central, fino alla Città delle Arti e delle Scienze, diventata uno dei simboli della città.

Città delle Arti e delle Scienze a Valencia

Tolosa, Francia

Per una vacanza all’insegna della scoperta, Tolosa rappresenta una soluzione economica e soprattutto originale. I voli andata e ritorno costano circa 80 euro a persona, mentre gli alloggi si trovano intorno ai 300 euro complessivi per due, quindi circa 150 euro a testa, spendendo quindi in totale circa 230 euro a persona. Conosciuta come la Ville Rose per il colore rosato dei suoi edifici in mattoni, Tolosa è perfetta da esplorare a piedi tra Place du Capitole, la Basilica di Saint-Sernin e le rive del fiume Garonne. Se il caldo estivo si fa sentire, nei dintorni non mancano le occasioni per rinfrescarsi: il lago di Saint-Ferréol e il lago di La Ramée sono tra le mete preferite per una giornata tra spiagge naturali, sport acquatici e aree immerse nel verde.

Tolosa, Francia

Zagabria, Croazia

Tra le opzioni più convenienti c’è Zagabria. I voli andata e ritorno partono da soli 45 euro a persona, mentre per una settimana gli alloggi costano circa 320 euro per due, cioè 160 euro a testa. Il costo complessivo della vacanza è quindi di circa 205 euro a persona, veramente basso. Sebbene la Croazia venga associata soprattutto al mare, la capitale offre un’atmosfera completamente diversa, fatta di piazze eleganti, mercati storici e caffè all’aperto. Meritano una visita la piazza Ban Jelačić, la Chiesa di San Marco con il suo tetto colorato e il quartiere medievale di Gradec. Se il caldo dovesse diventare insostenibile, si può anche passeggiare nel grande Parco Maksimir o raggiungere in giornata il Parco naturale di Medvednica.

Chiesa di San Marco, Zagabria

Alicante, Spagna

Infine, abbiamo scelto Alicante, sulla costa Blanca spagnola. I voli andata e ritorno costano circa 130 euro a persona, mentre gli alloggi si aggirano intorno ai 500 euro per due, pari a circa 250 euro a testa, per un totale di 380 euro per persona, rientrando quindi nel tetto prefissato. Alicante è una destinazione ideale per chi cerca il mare, grazie alla lunga spiaggia del Postiguet e alle vicine spiagge di San Juan, che si trovano a circa 10 chilometri dal centro della città. Se si vuole alternare il relax alla scoperta, si può visitare il Castello di Santa Bárbara, che domina la città dall’alto del monte Benacantil, e passeggiare lungo l’Explanada de España, il celebre lungomare decorato con il suo caratteristico mosaico di oltre 6 milioni di tessere colorate.