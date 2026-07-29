Vacanze ad agosto a meno di 300 euro: quali mete scegliere per un viaggio davvero low-cost

Siete alla ricerca di un viaggio davvero low-cost? Siamo andati alla ricerca di voli e alloggi economici e abbiamo selezionato una serie di mete in cui si spendono meno di 300 euro per una vacanza nella settimana di Ferragosto.

Il caro vacanze sta rendendo sempre più difficile sfruttare al massimo le proprie ferie, visto che spesso ci si ritrova a spendere oltre 100 euro solo per trascorrere una giornata in spiaggia. Per fortuna, però, esistono ancora delle soluzioni super economiche per staccare la spina, passando del tempo fuori città. Siamo andati alla ricerca di voli e alloggi low-cost sparsi in Europa e abbiamo selezionato una serie di mete in cui una vacanza ad agosto arriva a costare al massimo 300 euro: ecco il risultato.

Vacanze economiche in Italia

Sebbene in Italia l'inflazione sia alle stelle, i prezzi dei voli sembrano essere ancora abbastanza contenuti, a patto che si parta da una grande città. Da Milano e Roma, ad esempio, sono disponibili diversi voli a/r per Lampedusa tra i 60 e i 70 euro: qui, però, si hanno delle "brutte sorprese" in fatto di alloggi, dove sono disponibili pochissime camere a 100 euro a notte a persona. Per rimanere sotto i 300 euro, dunque, sarebbe bene una vacanza mordi e fuggi di soli 3 giorni. Chi, invece, parte da Napoli può concedersi una fuga più lunga a Catania (dal 9 al 15 agosto): attualmente il volo costa poco più di 140 euro, mentre per un appartamento si spendono circa 150 euro. Una soluzione super low-cost dal 10 al 16 agosto per chi parte da Roma? Bari, dove il volo a/r costa 39 euro e gli alloggi poco più di 200 euro a persona per una settimana.

Lampedusa

Estate low-cost nell'est Europa

Chi non intende organizzare una vacanza di mare può puntare sui paesi dell'est Europa, perfetti per le loro temperature miti e per l'incredibile varietà di attività disponibili. I voli alla volta di Bratislava, ad esempio, nella settimana di ferragosto sono super economici: si parte da un minimo di 65 euro da Milano, si passa a 88 euro da Roma e si arriva a 130 da Napoli. Quanto costa un alloggio qui? In media quasi 40 euro a notte, dunque si può rimanere tranquillamente sotto i 300 euro trascorrendo più di due notti fuori casa. Delle alternative? Chi parte da Milano può spendere 80 euro per arrivare a Varsavia, dove una notte in hotel costa solo 25 euro, chi ha base a Roma può prendere un volo per Budapest a poco più di 120 euro (mentre per gli alloggi si parla di 40 euro a notte), mentre da Napoli si può optare per Sofia con 130 euro di volo e 30 euro a notte di hotel.

Leggi anche Vacanze last minute a Ferragosto: 5 mete dove volo e hotel costano meno di 500 euro

Budapest

L'Albania è la meta più economica dell'estate

La meta più economica dell'estate 2026? L'Albania dove, complici i prezzi stracciati degli hotel, ci si può concedere anche una vacanza più lunga. A Tirana, la capitale, trascorrere una notte in una camera privata durante la settimana di Ferragosto costa poco più di 15 euro (e la cifra si abbassa ancora di più se si opta per un posto in dormitorio). Cosa dire dei voli? Da Milano si paga poco più di 110 euro se si rientra poco prima del 15 agosto, da Roma si arriva a poco più di 140 euro (Ferragosto compreso), mentre da Napoli con la "combinazione di date" giusta si possono tranquillamente non superare i 100 euro.

Albania

Vacanze low-cost a Barcellona

La Spagna è sempre un'ottima idea in estate, soprattutto quando si parla di Barcellona, perfetta per mixare relax al mare, visite ai musei e vita notturna. Partendo da Milano, Roma e Napoli tra il 10 e il 14 agosto si spendono in media rispettivamente 92, 115 e 119 euro per i voli di andata e ritorno, mentre per gli alloggi bisogna "accontentarsi" dei posti letto in dormitorio. Si tratta, infatti, della soluzione più economica per godersi al massimo la città, visto che si pagano circa 30 euro a notte.