Caro vacanze, nell’estate 2026 per una giornata al mare servono oltre 100 euro

L’estate 2026 sarà caratterizzata da incredibili rincari sui prezzi delle vacanze. A dimostrarlo sono i dati diffusi dall’ADOC, secondo i quali per una giornata al mare servono come minimi oltre 100 euro.

L'estate 2026 è entrata nel vivo e questo significa che le ferie si avvicinano un po' per tutti. Sebbene le vacanze in montagna stiano spopolando, visto che rappresentano la perfetta soluzione anti-caldo, anche quest'anno le fughe al mare continueranno a essere le più gettonate. Bagni in acque cristalline, tintarella dorata e aperitivi al tramonto: chi non sogna di trascorrere qualche giornata così? L'unico piccolo inconveniente è che in questo 2026 ci si ritroverà a spendere decisamente di più, basti pensare che, stando ai dati ufficiali dell'ADOC, sono moltissimi gli italiani che hanno dovuto ridurre i giorni di vacanza.

Nell'estate 2026 dominano le vacanze mordi e fuggi

L'ADOC (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori) ha analizzato i costi medi delle vacanze in Italia, confermando che l'estate 2026 sarà dominata dalla forte pressione economica, cosa significa nella pratica? Che l'inflazione turistica sta costringendo le famiglie a rivedere le proprie abitudini vacanziere. Innanzitutto quasi più nessuno riesce a concedersi un intero mese fuori città ma la disponibilità di ferie non c'entra nulla: i viaggi stanno diventando "mordi e fuggi" a causa degli incredibili rincari. Stando ai dati raccolti, per una giornata al mare ad agosto una famiglia di 4 persone in media spende come minimo tra i 90 e i 120 euro (la cifra include ombrellone, parcheggio, pranzo al sacco e pochissimi extra).

Oltre 800 euro per una giornata in un lido di lusso

Per noleggiare un ombrellone e due lettini per un giorno in media si spendono 37 euro (dunque circa 250 euro a settimana) ma la cifra sale in modo spropositato se si sceglie una località rinomata come Forte dei Marmi, Capri, Portofino o la Sardegna, dove una giornata al mare per 4 persone arriva a costare anche più di 600 euro. Nelle strutture di lusso, infine, si sfiorano addirittura gli 800 euro. Cosa dire, invece, degli alloggi? Una settimana ad agosto per 4 persone ha un costo medio tra i 2.200 e i 3.800 euro. Sono soprattutto le regioni del Sud Italia e le Isole che registrano i rincari stagionali più alti, pari a +5,4%. Insomma, a quanto pare l'estate 2026 sarà decisamente "salata", in quanti potranno davvero permettersii di spendere simili cifre?