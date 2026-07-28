Vacanze last minute a Ferragosto: 5 mete dove volo e hotel costano meno di 500 euro

Vacanze low-cost a Ferragosto? È possibile. Abbiamo selezionato 5 mete in Europa, dove tra volo e alloggio si spendono meno di 500 euro: ecco il risultato.

Le ferie si avvicinano ma in moltissimi non hanno ancora prenotato nulla e non escludono di trascorrere agosto a casa. Più che una scelta, spesso si tratta di una necessità, visto che gli incredibili rincari registrati nel settore travel stanno rendendo praticamente impossibile concedersi anche solo pochi giorni di vacanza. Spulciando i siti di prenotazione sul web, però, è possibile scovare una serie di offerte last minute per godersi il weekend di Ferragosto fuori città. Siamo andati alla ricerca dei voli più economici con partenza da Milano, Roma e Napoli e degli hotel più convenienti nel periodo 13-16 agosto 2026 e abbiamo selezionato 5 mete economiche, dove un'intera vacanza arriva a costare meno di 500 euro: ecco il risultato.

Dubrovnik per una vacanza low-cost in Croazia

Chi vuole concedersi una vacanza di mare economica nel weekend dal 13 al 16 agosto farebbe bene a puntare tutto su Dubrovnik, in Croazia, città che dà sul mar Adriatico, famosa per le sue meravigliose spiagge e il suo caratteristico centro storico circondato dalle antiche mura in pietra. Al momento un appartamento privato per due persone viene offerto a 328 euro (dunque circa 165 euro a testa), mentre il prezzo del volo si aggira intorno ai 200 euro, variando di qualche decina di euro a seconda della città di partenza. Da Milano e Roma il viaggio è diretto, mentre da Napoli bisogna fare uno scalo (e viene offerta la tariffa più vantaggiosa).

Dubrovnik

Weekend economico in Albania

Tra le mete turistiche più economiche dell'estate 2026 c'è l'Albania, basti pensare al fatto che a Tirana una camera privata per due persone dal 13 al 16 agosto 2026 può costare anche meno di 50 euro a testa (dunque poco più di 20 euro). Bisogna, però, spendere qualcosina in più per il volo: da Milano al momento costa 155 euro, da Roma 155, mentre da Napoli si superano di poco i 200 euro. Una volta arrivati, si può noleggiare un'auto (i prezzi medi si aggirano tra i 15 e i 70 euro al giorno) e magari partire alla volta di Saranda, nota meta balneare albanese, dove per una notte in hotel si spendono circa 45 euro al giorno a persona.

Tirana

Ferragosto low-cost in Spagna

Chi non vuole rinunciare alla classica vacanza in Spagna estiva deve valutare attentamente la meta da scegliere. Il prezzo dei voli, infatti, varia in modo drastico da città a città. Chi parte da Milano può scegliere di partire alla volta di Minorca spendendo 100 euro: lì un appartamento privato per due persone costa come minimo 660 euro, dunque 330 euro a persona. Se si parte da Roma e Napoli sarebbe preferibile puntare tutto su Barcellona, visto che per raggiungerla servono poco più di 160 euro di viaggio aereo. Gli alloggi? Una camera di alta qualità in centro costa meno di 300 euro, quindi circa 150 euro a testa, e si ha la possibilità sia di andare alla scoperta delle bellezze della città che di concedersi qualche ora di mare.

Minorca

Skiathos per una vacanza economica in Grecia

Il paese più caro tra quelli gettonati in estate? La Grecia, dove un volo di andata e ritorno a Ferragosto può arrivare a costare anche oltre mille euro. A fare eccezione è Skiathos, dove in media si spendono circa 150-170 euro se si parte da Milano o da Roma (da Napoli, invece, si arriva a circa 220 euro). Gli alloggi ancora disponibili, invece, sono per due persone e costano sui 700 euro (quindi intorno ai 350 euro). Facendo una somma, si superano di poco i 500 euro totali, a cui naturalmente bisogna aggiungere la spesa alimentare e quella "balneare". In quanti opteranno per questa possibilità pur di concedersi una fuga rilassante in Grecia?

Skiathos

Vacanze di Ferragosto "alternative" in Germania

Una vacanza low-cost per chi non ama il mare? Al momento il paese più economico tra volo e alloggio è la Germania, anche se ci si ritrova a dover scegliere una meta diversa a seconda della città da cui si parte. Da Milano e Roma bisogna partire alla volta di Francoforte, una città dal mood super internazionale, dove si può andare alla scoperta di musei e luoghi iconici. Nel weekend di Ferragosto un viaggio di andata e ritorno costa 79 euro da Milano, 150 euro da Roma, mentre per una doppia in centro si spendono meno di 50 euro a persona per 3 notti. Chi parte da Napoli, invece, può volare a Memmingen, spendendo 124 euro per il volo e altri 100 euro per la camera di hotel. Cosa fare una volta arrivati? Si può fare il tour della città e organizzare delle gite nelle città vicine, magari usufruendo delle offerte degli autobus Flixbus.