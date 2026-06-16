Le 5 isole paradisiache dove andare a luglio spendendo poco tra Grecia, Croazia e Albania

Dalla Croazia alla Grecia, passando per Malta, Turchia e Albania, Fanpage.it ha selezionato cinque isole paradisiache spesso sottovalutate dove trascorrere una settimana a luglio senza spendere una fortuna tra mare cristallino, natura e piccoli borghi.

Isola di Lastovo (o Lagosta), Croazia

Chi ha detto che per non spendere troppo bisogna rinunciare a vacanze paradisiache? Spesso le isole non vengono neanche prese in considerazione per un viaggio perché nell'immaginario comune comportano spese folli e decisamente poco accessibili a molti. Nell'anno della guerra in Iran e della crisi energetica le incertezze sono sicuramente tante, ma le opzioni per una vacanza fuori dal comune non mancano di certo. Fanpage.it ha selezionato 5 isole paradisiache in Europa o vicino per una settimana a luglio, dal 18 al 25, cercando quelle più economiche tra vita, voli e alloggio. Dalla Croazia alla Turchia, passando per la classica Grecia, ecco quali sono le isole paradisiache troppo spesso sottovalutate.

Lastovo e la natura incontaminata della Croazia

Situata nel Mar Adriatico meridionale, al largo della Dalmazia, Lastovo è la più isolata e remota delle isole della Croazia, oltre che una delle più incontaminate. È riconosciuta come parco naturale e comprende un arcipelago di oltre quaranta isolotti: ben lontana dal turismo di massa, è conosciuta per le sue baie nascoste, le acque cristalline e i cieli limpidi, tanto da essere considerata una delle migliori località europee per osservare le stelle.

Baia zaklopatica sull’isola croata di Lastovo

Il piccolo borgo di Lastovo presenta un’anima autentica, con le caratteristiche case in pietra e i tradizionali vicoli decorati. Le spiagge di Skrivena Luka e Zaklopatica sono poi l’ideale per rilassarsi e anche un ottimo punto di partenza per escursioni e gite esplorative. Per una settimana per due persone i prezzi si aggirano attorno ai 450 euro a testa, tra volo e alloggio, mentre il costo della vita è relativamente basso, con pranzi e cene abbordabili anche a 10-15 euro a persona.

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Skrivena Luka, Croazia

Karpathos, la Grecia più autentica

A metà strada tra Creta e Rodi, Karpathos è una delle isole greche che meglio hanno conservato le proprie tradizioni, tenendo lontano un turismo di massa ormai esploso da altre parti. Celebre per le sue spiagge spettacolari, come Apella e Kyra Panagia, è una meta amata dagli appassionati di windsurf grazie ai forti venti che soffiano sull’isola. Il villaggio di Olympos, con le sue case colorate e le donne che ancora indossano i costumi tradizionali nelle occasioni speciali, rappresenta uno dei simboli più caratteristici dell’isola, che permane nonostante il forte spopolamento. Ma Karpathos va oltre il suo mar, offre anche numerosi sentieri panoramici e piccole taverne dove assaggiare la cucina tipica greca. Tra voli e alloggi il prezzo è simile a quello della Croazia, si spendono circa 500 euro a testa ma, ancora una volta, la vita in Grecia è decisamente più bassa rispetto ad altre mete.

Isola di Karpathos, Grecia

Comino, la piccola gemma di Malta

Con una superficie di appena 3,5 chilometri quadrati, Comino è la più piccola delle isole abitate dell’arcipelago maltese. Si trova tra Malta e Gozo ed è famosa soprattutto per la Blue Lagoon, una incredibile piscina naturale dalle acque turchesi che attira ogni anno molti turisti da tutto il mondo. Priva di centri urbani e quasi completamente disabitata, l’isola è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e natura.

Comino, la Blue Lagoon

Oltre a fare snorkeling e immersioni nei suoi fondali ricchi di biodiversità, è possibile percorrere i sentieri che attraversano l’isola e raggiungere punti panoramici da cui ammirare il Mediterraneo, come la celebre torre di Santa Maria, costruita nel XVII secolo, uno dei luoghi più iconici di Comino. Per quanto riguarda l’alloggio è più facile stare sulla sponda opposta, a Nadur, dove si trovano facilmente sistemazioni da 400-500 euro per l’intera settimana per due persone, per un totale insieme al volo di circa 350 euro a testa.

Comino, Blue Lagon

Bozcaada, la perla segreta della Turchia

Affacciata sul Mar Egeo, al largo della costa nord della Turchia, Bozcaada è una delle isole meno conosciute della Turchia ma anche una delle più affascinanti. Famosa per i vigneti e per la produzione di vino, è caratterizzata da un centro storico fatto di case bianche, stradine e piccoli locali sul mare. La fortezza di Bozcaada, che domina il porto, è uno dei simboli dell’isola, mentre le spiagge di Ayazma e Sulubahçe sono tra le più affascinanti. Anche in questo caso i prezzi dei trasporti e degli alloggi permettono di spendere relativamente poco, u totale di circa 450 euro a persona.

Bozcaada, Turchia

Ksamil, il paradiso in Albania

Nel sud dell’Albania, a pochi chilometri dal confine con la Grecia e di fronte all’isola di Corfù, Ksamil è diventata negli ultimi anni una delle mete più amate dei Balcani grazie alle sue acque cristalline e alle piccole isole raggiungibili in barca o in pedalò: non sorprende che sia paragonata da molti alle Maldive. La località fa parte del Parco nazionale di Butrinto e si trova vicino all’omonimo sito archeologico, patrimonio mondiale dell’Unesco, che conserva testimonianze dell’epoca greca, romana e bizantina. Le spiagge di sabbia chiara e il mare dai colori caraibici rappresentano la principale attrazione della zona, ma non mancano le opportunità per escursioni in kayak o le gite in barca. Per quanto riguarda i costi, una settimana per due dal 18 al 25 luglio costa circa 300/350 euro a persona tra spostamenti e alloggio, rendendola una delle più economiche in assoluto.